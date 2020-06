[EN IMAGES] Le long des plages du DDay, un 6 juin orphelin de sa ferveur habituelle

La Normandie a fêté ses Libérateurs, ce samedi 6 juin, dans un contexte pour le moins particulier. Du fait de l'épidémie de Coronavirus, les cérémonies du 76e anniversaire du Débarquement de Normandie ont été réduites au strict minimum. Avec moins de visiteurs français et presque aucun étranger, l'ambiance a baissé de plusieurs crans, bien loin de la ferveur de l'année dernière.

Du côté d'Arromanches, célèbre lieu du Jour-J avec son port artificiel, les rues étaient bien clairsemées.

Sur le temps de midi, deux restaurateurs discutent : "Moi, hier (le 5 juin) j'ai fait ma pire journée pour un mois de juin depuis que je suis installée ici. Ce matin, incroyable, j'ai vu deux Anglais !" Son confrère n'est guère mieux loti :

Normalement, le 6 juin, ici, on se bat pour avoir une place assise ! Et là, il n'y a presque personne en salle et la terrasse n'est pas pleine."