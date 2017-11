EN IMAGES : Sur le marché de Richerenches, la truffe à 2000 euros le kilo pour Noël ?

C'est parti pour la saison des truffes. Avec un événement en particulier : le marché de Richerenches dans l'Enclave des Papes. Le premier de la saison, c’était ce samedi. C'est l'un des plus importants d'Europe.

Dans les allées du marché, seulement quatre trufficulteurs exposent ce matin-là. Dès 8 heures du matin, Laurence s’installe et dispose minutieusement ses truffes sur son étal. "Touchez, sentez, regardez ses belles truffes" lance-t-elle aux passants. Elle vient de L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse : "Richerenches, c’est la Mecque de la truffe. Cette année, la truffe, c’est exceptionnellement particulier. Il n’a pas plu depuis le 22 juin. Si on n’arrose pas, on n’a rien**.**"

"Les premières truffes de la saison ne sont pas forcément les plus belles, ni les plus grosses" affirme Laurence. © Radio France - Victor Vasseur

Une récolte catastrophique.

Qu’ils viennent du Vaucluse ou de la Drôme, le constat unanime chez les trufficulteurs : "La sécheresse fait mal" déplore Sylvain, il est trufficulteur à Saoû, dans la Drôme. "On a un peu de récolte où nous avons pu arroser, plutôt de la plantation. J’avais quelques truffes sauvages pas loin que j’ai pu arroser aussi. Mais on a 10 ou 15% de truffes en moins pour le moment."

A midi, toutes les truffes de ce producteur Drômois étaient parties. © Radio France - Victor Vasseur

"On a une truffe moins dense, plus légère. Le prix risque de monter à des sommets à cause de la pénurie" alerte Sylvain : "On parle de 2000 euros à Noël." Il ne voit pas cette augmentation d’un bon œil.

"Je préfère une année où il y a beaucoup de truffes, ou tout le monde se fait plaisir. Mais là, ce n’est pas donné à tout le monde." Sylvain, trufficulteur à Saoû.

Comptez 600 voire 700 euros le kilo

Sur une ardoise, on peut lire : "65 euros les 100 grammes, second choix." "Ça commence fort. On n’avait pas vu ça depuis très longtemps." déclare Sylvain.

65 euros les 100 grammes, c'est bien plus que l'an dernier. La truffe pourrait atteindre des records cette année. © Radio France - Victor Vasseur

Jean-Luc vient ici tous les ans, "pour marquer le début de la saison" dit-il d’un ton enjoué. Dans son sachet, une truffe, bien noire. "C’est le début, il n’y a pas encore beaucoup de choix. On se fait plaisir avec les copains." Le marché aux truffes de Richerenches, c’est tous les samedis jusqu’au 17 mars à partir de 9h30.

C'est la tradition, le premier marché de la saison est inauguré par la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie. © Radio France - Victor Vasseur