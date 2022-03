En images - Terrasses bondées à Dijon avec ce soleil printanier, "on est tellement bien"

Nous sommes fin mars et vous l'avez évidemment constaté le printemps s'est déjà bien installé en Côte-d'Or ! Grand soleil depuis le milieu de la semaine et ça va encore durer ce dimanche. Un beau temps qui fait le bonheur des promeneurs mais aussi des clients des terrasses dijonnaises. Reportage.

Le printemps s'est installé en Côte-d'Or et le soleil brille depuis le milieu de la semaine, et ça va durer encore ce dimanche, alors avec une vingtaine de degrés en moyenne la journée, ça fait le bonheur des promeneurs, des pêcheurs ou des restaurateurs, cafetiers et de leurs clients! Il n'y a qu'à voir, à Dijon, les terrasses des restaurants comme des cafés font le plein. "J'accueille le soleil, on est bien, bras nus à se faire dorer la pilule" sourit Florence en terrasse au Mably, un restaurant du centre ville.

"Avec ce soleil et la fin des restrictions sanitaires on a envie de prendre du bon temps" un client en terrasse à Dijon

Elle ne travaille pas mais ce n'est pas le cas de tout le monde. A la table d'à côté, on mange en terrasse avant de retourner travailler, comme Fabrice, "on est tellement bien que je n'ai envie de retourner travailler" soupire le côte-d'orien, qui reste quand même en mode carpe diem, "avec la fin des restrictions sanitaires on a envie de prendre du bon temps!"

C'est déjà la quatrième terrasse pour Florence et Arnaud, installés ici au Mably, en centre ville. © Radio France - Alexandre Lepère

Avec ce soleil c'est du bonheur pour tout le monde Alexandre Lepère Copier

Des patrons de cafés et restaurants heureux et confiants

Côté patrons aussi, on se réjouit aussi de cette belle météo, "on sent un regain d'activité grâce à cette météo, à la levée des restrictions sanitaires et puis l'envie des gens d'en profiter, de sortir du marasme" explique Éric Petit, le patron du Mably, qui a servi rien que ce samedi midi une soixantaine de couverts.

Éric Petit, le patron du Mably, en centre-ville à Dijon, qui a servi ce samedi 26 mars 2022, une soixantaine de couverts rien qu'à midi © Radio France - Alexandre lepère

"On n'avait pas connu ça depuis longtemps", poursuit le patron de la brasserie, "pour nous c'est beaucoup d'espoir."

Satisfaction pour Éric Petit, le patron du Mably, qui a fait complet ce samedi 26 mars 2022 à midi Copier

Comme tous les restaurateurs et cafetiers dijonnais qui le souhaitent, le patron du Mably, bénéficie d'une remise sur l'extension des terrasses. Finie la remise des droits de terrasse à 100% comme l'an dernier et il y a deux ans, par contre la remise tombe à moins 30 % cette année. Elle a été votée lundi 21 mars 2022 en conseil municipal à Dijon. L'extension des terrasses débute le 15 avril, ça dure jusqu'à la mi-octobre.