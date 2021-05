EN IMAGES : terrasses, commerces, cinémas, l'Auvergne se déconfine ce 19 mai

Ce mercredi 19 mai marque la deuxième phase du déconfinement en France avec la réouverture des terrasses, des commerces, des cinémas mais aussi des lieux de loisirs et de culture. France Bleu Pays d'Auvergne vous fait vivre cette journée en images à Clermont-Ferrand et à Vichy.

C'est une nouvelle étape dans le déconfinement en France, après une première phase entamée le 3 mai et la fin des restrictions de déplacement, la deuxième phase du déconfinement débute ce mercredi 19 mai. Dès ce soir, le couvre-feu est repoussé à 21h et de nombreux lieux qui accueillent du public rouvrent leurs portes : les terrasses des restaurants et des bars, les cinémas, musées et commerces dits non-essentiels. Une réouverture soumise des protocoles sanitaires stricts mais qui marque tout de même le retour à la vie "normale". Ce mercredi France Bleu Pays d'Auvergne vous fait vivre cette journée en direct sur son antenne et en images sur francebleu.fr.

Ce mercredi marque également la réouverture des commerces dits non-essentiels, à Clermont-Ferrand les Galeries Lafayette accueillent à nouveau du public.

Alexandrine Dhumes, responsable clientèle et marketing des Galeries Lafayette Clermont, est prête pour la réouverture ce mercredi 19 mai. © Radio France - Juliette Micheneau

Autour du marché Saint-Pierre à Clermont-Ferrand, les bars et restaurants savourent cette réouverture des terrasses tout comme Charlotte et Marc qui avaient noté cette date à leur agenda.

Place du marché Saint-Pierre à Clermont-Ferrand, le soleil était au rendez-vous ce mercredi matin. © Radio France - Juliette Micheneau

On ressort les chaises et les tables sur la terrasse du Lion à Clermont-Ferrand. © Radio France - Juliette Micheneau

Ce mercredi 19 mai, France Bleu Pays d'Auvergne vous fait vivre la réouvertures des terrasses en direct.

A l'Univers à Clermont-Ferrand on reprend le service en terrasse ce mercredi matin. © Radio France - Juliette Micheneau

Ce mercredi 19 mai est attendu par le public comme par les professionnels. © Radio France - Claudie Hamon

A Vichy, les terrasses se préparaient ce mardi après-midi. © Radio France - Christophe Barbot

SI une partie des restaurants et des bars rouvrent leurs terrasses ce mercredi 19 mai, d'autres ont choisi d'attendre encore avant de reprendre une activité normale.