EN IMAGES : terrasses, commerces, cinémas, le Limousin se déconfine ce 19 mai

Ce mercredi 19 mai marque la deuxième phase du déconfinement en France avec la réouverture des terrasses, des commerces, des cinémas mais aussi des lieux de loisirs et de culture. France Bleu Limousin vous fait vivre cette journée en images et en vidéo avec nos invités.

C'est une nouvelle étape dans le déconfinement en France, après une première phase entamée le 3 mai et la fin des restrictions de déplacement. La deuxième phase du déconfinement débute ce mercredi 19 mai. Dès ce soir, le couvre-feu est repoussé à 21h et de nombreux lieux qui accueillent du public rouvrent leurs portes : les terrasses des restaurants et des bars, les cinémas, musées et commerces dits non-essentiels. Une réouverture soumise à des protocoles sanitaires stricts mais qui marque tout de même le retour à la vie "normale".

Ce mercredi France Bleu Limousin vous fait vivre cette journée en direct sur son antenne et en images sur francebleu.fr.

Dès ce mercredi matin, dans la matinale "Tous en terrasses" de France Bleu Limousin, les invités se sont succédés pour souligner l'importance des réouvertures des restaurants, des commerces et des lieux de culture. Autour de la table du petit déjeuner : Jean-Luc Viginiat, président de l'Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière de la Corrèze et chef de l'hôtel-restaurant Le Montauban à Brive et Pierre Massy, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Vienne.

Jean-Luc Viginiat, chef du Montauban à Brive et président de l'UIMH 19

C'est juste un redémarrage, mais il faut s'en réjouir !

Pierre Massy, président de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne

7 mois de fermeture des commerces, c'est inédit ! C'est génial de rouvrir aujourd'hui !

Vivez ce 19 mai en images

L'Orient, près de la mairie de Limoges a commencé à réinstaller sa terrasse dès 6h30 ce mercredi. Les premiers clients ont pu profiter d'un bon café chaud toute la matinée, avant le service de la mi-journée.

Un peu plus bas dans Limoges, avenue Baudin, Le Cheverny a dressé la terrasse et les tables des grands jours pour cette réouverture, menu 100 % Limousin à la carte.

La terrasse du Cheverny à Limoges, l'un des premiers restaurant qui a remis en route ses cuisines © Radio France - Valentin Houinato

A Limoges, l'immense majorité des commerces du centre-ville ont levé le rideau et se réjouissent du retour des clients.

Les vitrines des commerces de Limoges fêtent la réouverture de ce mercredi 19 mai © Radio France - Françoise Ravanne

Gros succès, dés mercredi matin, dans les magasins de vêtements pour enfants, comme ici au centre-ville de Limoges.