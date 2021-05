EN IMAGES - terrasses, commerces, cinémas, musées... l'heure du déconfinement dans le Berry !

Enfin ! Le 19 mai tant attendu est arrivé ! Une nouvelle étape du déconfinement avec la réouverture des terrasses des cafés et restaurants, des cinémas, musées et bien-sûr des commerces dits non-essentiels. Des protocoles sanitaires stricts sont évidemment mis en place pour ce retour à une vie un peu plus normale. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le couvre-feu est repoussé à partir de ce mercredi, à 21 heures.

France Bleu Berry vous fait vivre cette journée de déconfinement en direct des cafés, restaurants ou encore cinémas de la région, sur son antenne et en images sur francebleu.fr

Guillaume lamour a acheté le bar La Muz'Bocuhes à Vierzon le 1er décembre dernier. Il ouvre ce 19 mai pour la 1ere fois !

La Muz'Bouches à Vierzon a sorti sa terrasse ! © Radio France - Maxime Daniel

Les terrasses de la place Monestier à Châteauroux n'attendent que vous ! - Solène de Larquier

Le premier café en terrasse ! Enfin ! © Radio France - Solène de Larquier