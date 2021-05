EN IMAGES - terrasses, commerces, cinémas : un vent de déconfinement souffle en Creuse ce 19 mai !

Nouvelle étape du déconfinement ce 19 mai : France Bleu Creuse vous fait vivre la réouverture des terrasses, des commerces et des lieux culturels en direct et en photos.

Opération "#TousenTerrasse" ce mercredi 19 mai sur France Bleu Creuse ! On vous fait vivre cette nouvelle étape du déconfinement en direct depuis les cafés et restaurants ce matin. Cet après-midi, nous serons au cinéma et au bar à Aubusson. Emission spéciale avec Gauvain Sers sous les halles de Dun-le-Palestel de 16h à 19h !

