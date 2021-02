EN IMAGES - Top départ pour des vacances d'hiver qui s'annoncent mitigées dans le Vercors

"On ne serait pas venu à Villard-de-Lans s'il y avait eu des remontées mécaniques" explique Valérie, Lyonnaise, venue avec sa famille dans le Vercors pour passer une semaine de vacances. A la place, ce sera luge, randonnée et raquettes. Cette diversification des activités est d'autant plus nécessaire cette année pour nos stations de montagne, compte tenu de la situation sanitaire.

La montagne, ce n'est pas que le ski alpin - Edouard, Lyonnais en vacances à Villard-de-Lans

Cette famille lyonnaise à choisi le Vercors et Villard-de-Lans au dernier moment. "S'il y a un confinement, on peut rentrer vite ! Ce qui n'est pas possible dans les Alpes du Sud où l'on va normalement" explique Valérie. "Ce n'est pas plus mal qu'il y ait moins de monde, les enfants sont tranquilles pour faire de la luge. Et puis de toute manière, on ne fait pas de ski" dit-elle encore.

VIDEO - Des vacances à la neige sans remontées mécaniques à Villard-de-Lans ? On s'adapte !

Il faut dire que la station villardienne de la Côte 2000 a été bâtie pour le ski alpin. Rien ne laisse penser que nous sommes à moyenne altitude (1153 mètres). "C'est frustrant parce qu'il nous manque quelque chose pour boucler notre économie" lâche Fabrice Mielzarek, le directeur de l'office de tourisme de Villard-de-Lans. "Après, je pense que ce Covid est un accélérateur de choses pour réagir vite et comprendre comment construire nos stations de demain" dit-il encore.

Toutes les remontées mécaniques sont fermées, conséquence de la crise sanitaire. © Radio France - Bastien Thomas

Sans remontées mécaniques, forcément, la fréquentation est en large baisse. © Radio France - Bastien Thomas

Le ski nordique, grand gagnant de la crise

A quelques kilomètres de Villard-de-Lans, la commune nouvelle d'Autrans-Méaudre n'affiche pas le même bilan grâce à son domaine nordique. "C'est vrai que c'est notre ADN depuis que nous avons accueilli les épreuves nordiques des Jeux Olympiques de 1968" note Christophe Lebel, directeur de l'office de tourisme intercommunal du Vercors. "On est content, les gens aussi. Mais il ne faut pas se leurrer. Si on prend de la hauteur, le nordique marche bien, mais il manque toujours les recettes de l'alpin" note-t-il encore.

Des skis de fond devant l'entrée des pistes à Autrans ce dimanche. © Radio France - Bastien Thomas

Il y a du monde devant la maison des sports à Autrans pour récupérer les forfaits et du matériel. © Radio France - Bastien Thomas

Devant les pistes de fond à Autrans, les groupes s'enchaînent, malgré un ciel brumeux, couvert par les chutes de neige. Corentin est avec une bande de copains venus de la Drôme voisine. "Je ne comprends pas pourquoi les remontées mécaniques sont fermées, c'est en plein air ! Donc on découvre le ski de fond, on essaie de se défouler autrement et puis sortir de chez en ce moment ça fait du bien" note-il.

Respirer l'air pur de la montagne, c'est un peu le mot d'ordre de ces vacances d'hiver. "C'est toujours dépaysant et puis il y a d'autres choses à faire. Le chien de traîneau, les raquettes et la raclette !" lâche Edouard à Villard-de-Lans.