EN IMAGES- Tour de France 2019 : la ligne d'arrivée de la 3e étape à Epernay inaugurée

Épernay, France

La ville d'Epernay accueillera les coureurs du Tour de France le lundi 8 juillet prochain et les drapeaux jaunes du Tour décorent déjà les rues. Et à un peu plus d'un mois de l'événement, le patron du Tour de France Christian Prudhomme, directeur d’ASO, est venu en personne ce vendredi 31 mai à Epernay pour inaugurer la ligne d'arrivée. Des cyclistes amateurs ont également parcouru les 5 derniers kilomètres de cette 3ème étape -qui partira de Binche en Belgique- qui amènera les coureurs en plein coeur du quartier du Mont Bernon.

Inauguration de la ligne d'arrivée du @LeTour de France de la 3ème étape à Epernay avec des coureurs du secteur pic.twitter.com/1feRtazM6a — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) May 31, 2019

Epernay, c'est exactement ce dont on peut rêver pour une étape du Tour : l'aspect sportif avec des côtes courtes mais raides, et l'aspect décor qui est tout simplement exceptionnel -- Christian Prudhomme

C'est la septième fois que la ville d'Epernay accueille la grande Boucle mais c'est seulement la 2ème fois en tant que ville d'arrivée (la première fois c'était en 1963). Et le patron du Tour de France avoue que des "liens"se sont tissés avec la capitale du champagne. "Il y a une équipe technique et logistique de la ville qui sait faire, le département de la Marne met aussi les moyens pour qu'on puisse passer dans les meilleures conditions, et des liens amicaux se sont tissés sans aucun doute", souligne Christian Prudhomme.

Parmi les difficultés de la 3 ème étape du #TDF2019 le chemin des sources dans les vignes avant l'arrivée à Epernay pic.twitter.com/seEcmmKcro — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) May 31, 2019

Les habitants qui habitent les immeubles du quartier Bernon à Epernay auront une vue imprenable sur l'arrivée. "Christian Prudhomme nous a dit: le haut de la rue des Coteaux c'est génial, on a aussi un point de vue sur les coteaux, les vignes, c'est là qu'on fera la ligne d'arrivée", raconte Pierre Marandon, adjoint aux sports et désormais habitué à préparer le passage du Tour.

Une arrivée à Epernay, en montée donc, mais les 5 derniers kilomètres ne seront pas les plus difficiles selon Jean-Claude licencié au club de l'Epernay triathlon."J'ai fait les 30 derniers kilomètres, les quatre côtes, et la plus difficile c'est la côte de Mutigny : elle tourne entre 15 et 17 % sur un bon kilomètre !"