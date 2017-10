EN IMAGES - Tour de France en Mayenne : on a fait la route de Larchamp à St-Pierre-des-Nids

Le 13 juillet 2018, la Grande Boucle traversera la Mayenne d'Est en Ouest sur 90 kilomètres. France Bleu Mayenne a fait le parcours.

Et la fête débutera ce jour-là à Larchamp : "il y aura beaucoup de monde hein ! Le Tour de France ça n'a rien à voir avec les Boucles. Et c'est bien que ça mette de l'animation partout dans la région" nous raconte deux villageois".

Le peloton arrivera en Mayenne par le village de Larchamp © Radio France

Le Tour prendra ensuite la direction de Mayenne via St-Denis-de-Gastines, Châtillon-sur-Colmont, Oisseau.

Sur le parcours du Tour dans le nord Mayenne © Radio France

Sur le bord de la route, nous croisons un monsieur qui ne s'attendait pas à ce que la Grande Boucle passe juste devant chez lui. Et ça l'amuse : "donc ça veut dire qu'on pourra pas sortir! C'est cool, on pourra accueillir des gens dans la cour et on sera aux premières loges". Et des gens il y en aura beaucoup c'est certain dans la traversée de Mayenne, ville-départ en 1995.

La ville de Mayenne avait reçu le Tour en 1995 © Radio France

Après l'effervescence de 1995, souvenir de mes 7 ans, #Mayenne de nouveau traversée par le #TDF2018, vecteur de cohésion et de fête. 👏 https://t.co/ITAVrmKoM2 — Adrien Mottais (@Adrien_Mottais) October 18, 2017

Après Mayenne, les villages de Marcillé-la-Ville et la Chapelle-au-Riboul seront visités. Ici, le patron d'un restaurant se souvient d'un passage du peloton qui avait attiré des centaines de personnes : "c'était formidable, j'ai même une photo, prise d'un balcon, et on avait l'impression que les gens étaient vraiment les uns sur les autres".

Le peloton attendu le 13 juillet 2018 à La Chapelle-au-Riboul © Radio France

Le peloton remontera vers le nord-ouest mayennais. Villaines-la-Juhel, Gesvres et pour finir St-Pierre-des-Nids. 90 kilomètres au total, un tracé pour baroudeurs. Il n'est pas impossible qu'une échappée se forme sur les routes mayennaises lors de cette étape.

Entre Villaines-la-Juhel et St-Pierre-des-Nids © Radio France

L'étape Fougères-Chartres sera retransmise en direct à la télé et du début à la fin. Un joli coup de projecteur et de promotion pour l'ensemble du département.