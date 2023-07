EN IMAGES - Tour de France : le retour du peloton au sommet du puy de Dôme

C'était un événement attendu par les fans de vélo et par les amoureux des paysages auvergnats, le Tour de France a fait son grand retour au sommet du puy de Dôme avec l'arrivée de la 9e étape ce dimanche 9 juillet . Les coureurs ont passé la ligne sans spectateurs, mais l'engouement était bien là pour le public qui attendait cela depuis 1988 et la dernière arrivée au sommet. Un sommet inaccessible au public pour des raisons de sécurité et de protection du site, on vous fait découvrir les lieux grâce à notre reporter qui a eu la chance de monter au sommet.

Au bout de la route sur le puy de Dôme, une ligne d'arrivée étroite et un podium pour la remise des maillots et c'est tout, le site n'accueille ni caravane ni salle de presse, une exception pour une arrivée d'étape sur le Tour de France.

Au sommet du puy de Dôme ce dimanche 9 juillet, jour d'arrivée de la 9e étape. © Radio France - Kevin Boderau

Certains spectateurs étaient venus s'installer dès le début de la semaine au pied du puy de Dôme pour être sûrs d'avoir une place de choix, et ce dimanche matin, ils étaient rejoints à vélo ou à pied par d'autres passionnés.

Les camping-cars sont nombreux installés au pied du puy de Dôme pour voir passer les coureurs du tour de France. © Radio France - Alex Gauthier

Le fan club de Julian Alaphilippe est bien installé. © Radio France - Jade Bihan

Le puy de Dôme sous les yeux du monde entier pour l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2023. © Radio France - Julien Frenoy/Jade Bihan/Kevin Boderau

Avant le passage du peloton, des fans avaient passé leur soirée à peindre des messages d'encouragement pour les champions locaux dans cette longue ascension . Dans cette montée du col de la Baraque, Romain Bardet et Rémi Cavagna étaient soutenus.

Après une journée de repos ce lundi 10 juillet, le peloton reprendra la course ce mardi 11 avec une étape 100% auvergnate entre Vulcania et Issoire.