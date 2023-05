EN IMAGES - Travaux sur la N145 : cauchemar dans le petit village de Rancon, itinéraire bis malgré lui

"Vous allez livrer où ? C'est gendarmes qui vont ont envoyé là ? Oui, oui, fous toi de ma gueule". Depuis ce lundi 22 mai, le maire de Rancon, Michel Creyssac, est impuissant face aux nombreux camions qui transitent par son petit village d'à peine 500 habitants. En cause : la fermeture pour travaux de la portion entre Bellac et l'A20, une trentaine de kilomètres, de la N145. Transit interdit alors qu'une déviation a bien été mise en place via Limoges.

ⓘ Publicité

Quand nous le rencontrons, Michel Creyssac n'hésite pas à faire lui-même la circulation, les bras en l'air pour interpeller les routiers qui passent et leur rappeler qu'ils n'ont pas tous le droit d'être ici. "Quand les gendarmes sont à Bellac ou au rond-point de la Croisière, on est un peu plus tranquille. Malheureusement, ils ne peuvent pas toujours être là", regrette le maire de Rancon.

ÉCOUTEZ le reportage France Bleu Limousin à Rancon

loading

Conséquence malheureuse des travaux pour enfouissement du réseau électrique mais, travaux ou pas, le transit des plus de 19 tonnes, reste interdit à l'année à Rancon. Et derrière, ce sont les habitants qui subissent. "On entend tout chez nous. Les murs tremblent quand les camions passent et ça nous arrive même de devoir sortir faire la circulation", explique Annaëlle, qui habite au pied de la route qui traverse le bourg.

Lorsqu'ils passent, certains campions raclent parfois sur les façades des maisons. © Radio France - Bastien Thomas

Une situation infernale, qui devrait se détendre samedi matin après la fin des travaux sur la N145, mais qui reste existante toute l'année. A tel point que certains habitants se sont regroupés en collectif. "55 personnes ont signé parce qu'on en peut plus. On est en danger. Les campions se coincent entre eux vu l'étroitesse des rues de notre village", précise Sandra, une habitante du bourg à l'origine de ce collectif. "Les camions se coincent même entre nos maisons dont certaines façades sont fragilisées car construites il y a plus de 100 ans", termine Sandra, qui espère que l'Etat agisse rapidement.

VIDÉO - Le village de Rancon, traversé par des poids lourds

loading

Certains camions ne passent pas dans le bourg de Rancon. - Sandra

La route qui traverse Rancon n'est pas faite pour être empruntée par des poids lourds. Le croisement est parfois très difficile. - Sandra