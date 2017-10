EN IMAGES - Trois Berrichonnes en lice pour la couronne de Miss Centre-Val de Loire

Trois candidates pour l'élection de Miss Centre-Val de Loire sont originaires du Berry : Lisa Collin, 18 ans, du Péchereau ; Olivia Boutin, 19 ans, d'Argenton-sur-Creuse ; et Fanny Ouzé, 21 ans, de Saint-Doulchard. L'élection a lieu le 20 octobre au Mach 36 de Châteauroux-Déols.

Qui va succéder à Cassandra Joris, Miss Centre-Val de Loire 2016 ? Elles sont 16 en lice, dont 3 Berrichonnes. Une vient du cher : Fanny Ouzé, 21 ans, de Saint-Doulchard. Les deux autres sont originaires de l'Indre : Lisa Collin, 18 ans, du Péchereau, et Olivia Boutin, 19 ans, d'Argenton-sur-Creuse. Ce samedi, elle ont participé à un shooting photo dans le jardin du musée Bertrand, à Châteauroux. La cité castelroussine où auront lieu les élections de Miss Centre-Val de Loire le 20 octobre au Mach 36 de Châteauroux-Déols, puis LA grande élection, la 88e édition de Miss France, en décembre, au même endroit.

Lisa Collin, 18 ans, du Péchereau

Lisa Collin © Radio France - Pierre Coquelin

Lisa Collin vient tout juste de décrocher un bac scientifique. Âgée de 18 ans et mesurant 1m76, la jeune femme est actuellement en DUT Information et communication à Caen (Calvados). Elle envisage de travailler dans le secteur de la publicité. "L'élection de Miss France, ça représente un rêve de petite fille. Mais c'est surtout une bonne expérience, qui ne peut apporter que de bonnes choses. Je crois que la clé, c'est de rester naturelle et de bien travailler son discours", explique la jeune candidate, dont c'est la première tentative, et qui a été au même lycée d'Argenton-sur-Creuse que sa concurrente Olivia Boutin.

Olivia Boutin, 19 ans, d'Argenton-sur-Creuse

Olivia Bouttin © Radio France - Pierre Coquelin

Olivia Bouttin a 19 ans. Cette jeune femme originaire d'Argenton-sur-Creuse, est en ce moment en 2e année de Langues étrangères appliquées à Tours (Indre-et-Loire). Elle rêve de devenir directrice d'office de tourisme. Mais son autre souhait, c'est de décrocher la couronne de Miss France. "On a un grand privilège d'accueillir le concours dans notre département. C'est ma première fois, et l'année où il fallait le faire !", sourit-elle. Olivia compte beaucoup sur ses supporters. "J'ai des souvenirs d'élections de Miss France devant la télé. C'est un monde qui me plait", explique la jeune candidate, qui compte mettre en avant sa "personnalité souriante".

Fanny Ouzé, 21 ans, de Saint-Doulchard

Fanny Ouzé © Radio France - Pierre Coquelin

Deuxième tentative pour Fanny Ouzé : "en 2014, c'était ma mère qui m'avait inscrite. Je n'étais pas très contente car j'étais assez intimidée", sourit la jeune femme de 21 ans. La Berruyère est actuellement en 2e année de BTS assistante manager. "C'est une opportunité, une expérience, pour créer des contacts", ajoute-t-elle. "On a tous hâte que l'événement arrive", lance Fanny, 1m78, qui mise sur son naturel.