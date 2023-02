EN IMAGES - Troisième journée de mobilisation : 6.500 à 8.000 personnes dans les rues de Châteauroux

3ème journée de mobilisation dans le Cher et l'Indre. Plusieurs rassemblements intersyndicaux ont eu lieu ce mardi 7 Février 2023. "On lâche rien" était le mot d'ordre dans le cortège, dans cette mobilisation contre la réforme des retraites, dont l'examen a commencé hier à l'assemblée nationale.

Les Syndicats et la police, une fois de plus, se livrent une bataille de chiffres : 6 500 manifestants selon la police, 8 000/9 000 selon les syndicats. Une chose est sûr pourtant, la mobilisation est moins forte que la semaine dernière. Le 31 janvier, la fourchette se situait entre 10 500 et 15 000 personnes dans les rues.

Cortège de la manifestation du 7 février 2023 © Radio France - Corentin Bemol

des chiffres qui se rapprochent donc de ceux de la toute première journée de mobilisation, le 19 janvier dernier.

Environ 7.500 personnes étaient présentes lors de la manifestation du 7 février 2023 © Radio France - Corentin Bemol