EN IMAGES. Ukraine : toutes les collectes de Charente-Maritime centralisées au Parc des Expos de La Rochelle

Tout s'est organisé très vite. En moins de 24h, les bénévoles de la Protection Civile ont transformé un hangar du Parc des Expositions de La Rochelle, en Charente-Maritime, en point de collecte. L'association de secouristes s'occupe désormais de tout centraliser dans le département. Pendant qu'une partie des équipes travaille sur site, à trier/ranger/stocker les produits apportés, d'autres bénévoles sillonnent le département depuis ce vendredi 4 mars avec deux véhicules, pour récupérer les autres dons venus d'ailleurs, et les regrouper.

Du matériel médical, d'hygiène, et des couvertures, en priorité

Justement, ce samedi 5 mars, un camion de 23 mètres cube, entre par le fond du hangar. Il revient des Mathes-La Palmyre, où une collecte gérée là aussi par la Protection Civile vient de voir le jour. Il est rempli, "nous n'avons pas pu tout prendre, il va falloir y retourner", reconnaît Laetitia, qui fait partie de l'équipe logistique. En quelques minutes, le camion est complètement déchargé. "C'est la partie facile", plaisante le président. Un autre bénévole passe et lance : "Les gars, vous avez du boulot !"

En Charente-Maritime, la Protection Civile dispose de deux véhicules, très utilisés en ce moment. © Radio France - Lise Dussaut

Les gars, ce sont tous les autres, ceux qui naviguent entre les boîtes et les cartons, il y en a de partout. C'est vrai que comme ça, on a tendance à croire que c'est un peu le bazar. Mais pas du tout. Chacun a sa mission. Certains accueillent les personnes qui viennent les bras remplis de sacs, de colis, tous eux-mêmes remplis de sacs de couchage, de couvertures, beaucoup de médicaments aussi, et de produits d'hygiène. Depuis son ouverture jeudi, le site a vu passer près de 500 personnes. "Et encore, ça n'était même pas le week-end !" rappelle un bénévole.

"On ne prend pas la nourriture, ce week-end c'est la collecte des Restos du Cœur, on ne veut pas empiéter, révèle Maxime Ducoroy. Cet étudiant est aujourd'hui à la coordination du site. _Nous ne prenons plus non plus d'habits, parce qu'on en a trop_." Il n'y a qu'à regarder plus loin dans le hangar, les cartons et sacs de vêtements s'entassent.

Les bénévoles peuvent maintenant travailler avec des cartons, des palettes et du scotch, grâce aux dons d'entreprises. © Radio France - Lise Dussaut

Scotch, palettes et cartons, les trois indispensables

Ensuite, une fois les produits récupérés, chacun sont dispatchés dans des cartons, selon leur catégorie. Très concrètement, les gels douches vont avec les gels douche, les brosses à dents, avec les brosses à dents, les ciseaux avec... Bref, vous avez compris. Puis il faut empiler tout cela de manière à les transporter facilement. Et là, on arrive au nerf de la guerre.

Patricia se débat avec une denrée très précieuse en ce moment : du scotch. Tout comme les cartons, et les palettes en bois aussi. Au début, la Protection Civile en manquait, et ne savait pas dans quoi mettre les denrées ni avec quoi tout faire tenir. Heureusement, après leur appel, beaucoup d'entreprises leur ont envoyé des cartons. Pour l'instant, il y a encore du stock dans le hangar.

Près de 500 personnes sont venues apporter des produits en seulement quelques jours dans ce point de collecte. © Radio France - Lise Dussaut

Des collectes dans une quarantaine de communes

Hangar qui se remplit vite. Plusieurs palettes attendent déjà, prêtes à partir. Cela n'est pas encore pour tout de suite. La Protection Civile va d'abord continuer à faire le tour du département, ils ont été sollicités par près de 40 communes, qui ont elles aussi mis en place des collectes. Ensuite, tout sera monté dans des camions, direction... Bordeaux, le centre régional puis Strasbourg, le centre national. Ensuite seulement, le convoi se mettra en route pour la Pologne et la frontière ukrainienne.

"La Protection Civile se prépare aussi à la suite, confie son président. Après les collectes, on risque de rapidement être appelés pour s'occuper des Ukrainiens. Ils commencent à arriver, il va falloir les héberger..."