EN IMAGES - Un 1er mai anti-réforme des retraites dans les rues de Tarbes et Pau

"Honnêtement, on n'est pas prêts de rentrer chez nous", assure Pascal, trésorier à l'union locale paloise de Force Ouvrière, en tête de cortège.. C'est le message, ce lundi 1er mai : certes la réforme des retraites est promulguée depuis le 14 avril, certes le conseil constitutionnel a approuvé une grande partie du texte, mais les opposants à la réforme restent mobilisés. Ils étaient 15 000 à Pau (Pyrénées-Atlantiques) selon l'intersyndicale et 8 000 selon la police. À Tarbes (Hautes-Pyrénées), 6 000 manifestants pour les syndicats et 5 000 pour la police.

Entre 5 000 et 6 000 personnes rassemblées à Tarbes ce lundi matin. © Radio France - Hugo Aussillou

Dans le cortège palois, cette marche est à la fois la manifestation annuelle pour la fête du travail et la 13e mobilisation contre la réforme des retraites. Avec un itinéraire différent, cette fois, des 12 précédents : les manifestants se sont élancés de la place de Verdun direction la rue d'Orléans, avant de tourner vers la place d'Espagne et de revenir vers la place Clemenceau, la place Royale, et de redescendre la rue Bordenave d'Abère jusqu'à la place de Verdun.

Manifestation et vente de muguet

Là, certains comme Mauricette en ont profité pour vendre du muguet. "Je suis allée manifester d'abord", insiste-t-elle, inquiète pour son "fils, qui a calculé qu'il perdrait beaucoup avec cette réforme, et puis les petits-enfants qui buchent encore pour l'instant. Quelle retraite vont-ils avoir ?" C'est à eux qu'elle donnera d'ailleurs la caisse de sa vente de muguet. Mais cette année, même si elle n'a pas augmenté le prix de son brin - 3 euros sans rose, 3 euros 50 avec rose - elle a moins d'acheteurs que les précédentes.