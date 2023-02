EN IMAGES - Un an de guerre en Ukraine : plusieurs rassemblements en France en soutien au peuple ukrainien

Des centaines de personnes se réunissent depuis ce vendredi dans plusieurs villes de France en solidarité avec le peuple ukrainien. Il y a un an, le 24 février 2022, la Russie lançait son invasion en Ukraine et faisait pleuvoir les bombes sur tout le pays. De nombreuses familles ukrainiennes, réfugiés dans notre pays après avoir fui l'Ukraine à la hâte, ont participé à ces défilés en brandissant leur drapeau bleu et jaune et avec toujours une pensée pour leurs proches restés au pays. L'hymne ukrainien a également résonné à de nombreuses reprises.

ⓘ Publicité

Des Ukrainiens loin de leur famille

Bougies, drapeaux, monuments illuminés en jaune et bleu : plusieurs centaines de personnes se rassemblent tout ce week-end comme au Mans (Sarthe) ce vendredi où 500 personnes se sont réunies, comme l'indique France Bleu Maine . Dans le cortège, de nombreux Ukrainiens, à l'image d'Irina, originaire de Kharkiv pour qui l'absence de ses proches pèse énormément : "C'est très dur, car la dernière fois que j'ai vu ma mère... C'était il y a très longtemps". "Je suis ici, en sécurité, et mes amis sont là-bas, ils risquent leur vie " ajoute Anna. Le manque des proches se retrouve aussi dans les témoignages à Nancy :" Ici, je suis toute seule " confie Sasha, une réfugiée interrogée par France Bleu Sud Lorraine . Dans la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la mairie a été illuminée aux couleurs du drapeau ukrainien et l'hymne a été entonné.

Tous les manifestants rassemblés ont une pensée pour leurs compatriotes, qui risquent leur vie chaque jour en Ukraine : "Je suis là parce que mon peuple souffre déclare Ludmila, 60 ans, à Perpignan Poutine bombarde tous les jours des civils, et il y a beaucoup de monde dans mon pays qui est mort" poursuit-elle, interrogée par France Bleu Roussillon .

À lire aussi Un an de guerre en Ukraine : environ 300 personnes réunies à Nice pour commémorer le début du conflit

Une guerre qui dure depuis trop longtemps

À Pau (Pyrénées-Atlantiques), 200 personnes se sont réunies ce samedi. Oksana, Paloise depuis 20 ans, s'étonne que le conflit dure si longtemps : "Je pensais que ça n'allait durer que quelques mois, et ça fait déjà un an. Toute ma famille est encore là-bas" s'inquiète-t-elle au micro de France Bleu Béarn Bigorre . Elle espère que le conflit prendra fin rapidement désormais.

Un sentiment partagé par Svetlana, une Ukrainienne réfugiée à Lille (Nord) : "Au début, je pensais rester en France seulement quelques semaines, mais aujourd'hui, ça fait un an que je suis là et ça me rend très triste", raconte-t-elle à France Bleu Nord . Installée à Perpignan, Ludmila est allée voir son fils près de Kiev la capitale en octobre : "J'ai vu des gens déjà tellement habitués" aux destructions, explique-t-elle "et ça, c'est grave !".

À lire aussi Un an de guerre en Ukraine : comment vivent les réfugiés en France ?

L'hymne ukrainien a retenti sur le parvis du conseil de l'Europe à Strasbourg où 250 personnes se sont rassemblées. Parmi elles, Iouri habitant de Kiev. Pendant l'hymne, il confie à France Bleu Alsace avoir pensé "à la victoire" de l'Ukraine face à la Russie. "Il faut que la guerre s'arrête" lance aussi Tamara à Nancy.

Près de 150 personnes se sont rassemblées ce vendredi soir à Limoges en soutien au peuple ukrainien © Radio France - Philippine Thibaudault

À lire aussi EN IMAGES - Près de 150 à Limoges ce vendredi soir en soutien au peuple ukrainien

Des réfugiés saluent le soutien de la France

Dans le rassemblement de Perpignan, Serdetchna, 57 ans, a les larmes aux yeux. Son mari et son fils adoptif sont restés à Odessa. Elle salue le soutien de la France : "C'est grâce à votre programme gouvernemental d'aide qu'on a beaucoup de choses, un soutien médical, le logement, les cours de langue... mais il y a aussi des bénévoles qui nous aident, et c'est le plus agréable. Parce que quand on le fait avec le sourire, avec bienveillance..." explique-t-elle. Elle assure que les gestes de solidarité des Catalans les "aide à survivre". L'intégration peut s'avérer tout de même difficile, comme l'explique Veronica à Pau : "Je suis bien en France, beaucoup de gens nous aident, mais je ne me suis fait que des amis ukrainiens".