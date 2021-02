EN IMAGES - Un ancien dompteur du cirque Arlette Gruss ouvre un food truck italien à La Flèche

Après dix-huit années passées au cirque Arlette Gruss, en tant que dompteur d'animaux et notamment d'éléphants, John Vernuccio vient de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Cet ancien circassien, originaire de Vérone en Italie, a ouvert son premier food truck à La Flèche, dans la zone industrielle ouest.

Dans son food truck, John Vernuccio travaille en binôme avec sa femme Olga. © Radio France - Lauriane Havard

Offrir un nouvel avenir à sa famille

Se lancer dans la cuisine est un projet qui était dans la tête de John Vernuccio depuis un moment, mais il s'est concrétisé plus rapidement que prévu. "Avec le Covid c'est très difficile en ce moment pour le cirque, on ne peut plus faire de spectacles, alors je voulais prendre une nouvelle voie pour moi et ma famille" raconte l'ancien dompteur d'animaux, qui souhaite surtout donner une chance à ses enfants de changer de vie.

Après avoir travaillé pendant dix-huit ans pour le cirque Arlette Gruss, John Vernuccio a quitté la piste il y a un an et il était temps pour lui de tourner la page. "Là je ne dresse plus, je fais de la cuisine !" lance t-il en rigolant.

Dans leur food truck, John Vernuccio et sa femme proposent des spécialités italiennes, notamment des lasagnes et des sandwichs originaux et peu connus en France. © Radio France - Lauriane Havard

Un food truck italien en hommage à ses origines

Il avait l'idée et la crise sanitaire l'a accéléré. Depuis ce lundi 22 février, John Vernuccio a donc ouvert son premier camion restaurant à La Flèche, dans la zone industrielle ouest. Tout naturellement, il s'est tourné vers la cuisine italienne. "Je suis originaire de Vérone et avec ce food truck, je veux proposer des spécialités des quatre coins de l'Italie, peu connues en France".

Ses futurs clients pourront ainsi goûter la Piadina, spécialité du Nord de l'Italie, "c'est une pâte presque comme la pizza et dedans on peut mettre par exemple de l'aubergine, de la tomate et de la ricotta explique John Vernuccio, qui propose également des lasagnes maison et d'autres sortes de sandwichs. "Avec ma cuisine je veux rendre les gens heureux, comme je le faisais avant quand j'étais sur la piste du cirque". Le client du jour ce mercredi midi c'est notamment Arnaud. Il vient pour la première fois et travaille dans l'une des entreprises implantées à côté du food truck. "On est content de faire vivre des personnes qui se lancent et qui osent, et ça permet de changer de ce que l'on mange habituellement".

"Ciccio Pasticcio" le food truck de John Vernuccio, est ouvert du lundi au vendredi, de 11 heures à 15 heures. Il est installé au 28 rue des Frères-Chappe à La Flèche, dans la zone industrielle ouest de la ville. La vente est à emporter et il est possible de commander à l'avance. Buon Appetito !

Arnaud, l'un des clients du jour, travaille dans l'une des entreprises implantées autour du food truck. © Radio France - Lauriane Havard