Un an après l'assassinat de Samuel Paty, les élèves de la cité scolaire Alfred Manessier, à Flixecourt (Somme), ont rendu hommage à l'enseignant d'histoire-géographie. Ils ont participé à des ateliers créatifs, observé une minute de silence et planté un arbre de la liberté.

EN IMAGES - Un an après, ces élèves de Flixecourt rendent hommage à Samuel Paty

Les élèves ont observé une minute de silence et chanté en mémoire de Samuel Paty.

C'était il y a un an jour pour jour. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, enseignant d'histoire-géo au collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, était assassiné à la sortie son établissement pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Un an plus tard, les élèves de la cité scolaire Alfred Manessier, à Flixecourt (Somme), lui ont rendu hommage ce vendredi 15 octobre.

Les collégiens et lycéens ont d'abord participé à des ateliers créatifs autour des notions de laïcité, de respect, de fraternité, ou encore de tolérance. Ils ont créé des guirlandes de papier, fait des photographies, réalisé des pancartes multicolores, etc.

Les élèves ont réalisé des guirlandes autour des valeurs de la République. © Radio France - Hélène Fromenty

A l'aide d'une bombe de couleur, Morgane a réalisé un pochoir à l'effigie de Martin Luther King. © Radio France - Hélène Fromenty

Certains des travaux créatifs exposés dans l'établissement. © Radio France - Hélène Fromenty

Minute de silence

Après les discours des élus dans la cour de récréation, les élèves ont ensuite observé une minute de silence en mémoire du professeur. La classe orchestre a également interprété La Marseillaise.

Arbre de la République

Enfin, les élèves délégués de classe ont planté un arbre devant l'établissement un hibiscus symbole des valeurs de la République.