EN IMAGES. "Un carnaval pluvieux, un carnaval heureux", 30 000 personnes pour la 39e édition à Hagondange

Le carnaval de Hagondange a fait le plein ! Il marque la fin des festivités dans la région et de nombreux fidèles ont fait le déplacement pour cette 39e édition. Le thème, cette année, était "Rêves d'enfants". La fête a été belle malgré la pluie et le vent venus en invité surprise. "Sur ma gondole, on peut dire que je prends l'eau", sourit François, déguisé en Vénitien. "Carnaval pluvieux, carnaval heureux !"

La gondole prend l'eau ! © Radio France - Thomas Vinclair

Dans la foule, Catherine danse au milieu des flaques d'eau : "C'est ça Hagondange, de la joie et un magnifique défilé. Il faut que les gens viennent le voir. L'ambiance est géniale !" Dans le public, les plus petits ont fait la chasse aux bonbons et aux souvenirs. Des batailles de confettis ont eu lieu. "Avec la pluie, ça colle un peu plus", sourit Christine. "Mais, c'est tellement un super moment à passer."

Pluie de confettis et de bonbons pour les plus petits. © Radio France - Thomas Vinclair

Assis sur son char en queue de peloton, Daniel Muller tire un bilan de cette édition : "J'avais annoncé que même avec la pluie, on dépasserait les 30 000 personnes. On les a. On a amené une douceur quelque part. C'est un peu notre récompense, quand on les voit aussi heureux, les gosses." Le créateur de ce carnaval international donne déjà rendez-vous l'an prochain. Le carnaval de Hagondange soufflera alors ses 40 bougies.