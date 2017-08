EN IMAGES - Un concours photos pour illustrer le quotidien des policiers

Depuis le 6 août, l'Union des policiers nationaux indépendants a lancé un concours photos à l'échelle nationale. Les policiers ont invités à envoyer des photos de leur vie quotidienne au commissariat. Locaux vétustes, matériel obsolète... L'association entend faire un album de toutes ces photos.

"Concours, tout est dans l'ironie bien évidemment". Nathalie (nom d'emprunt) a 30 ans, dont 9 sous l'uniforme. Elle est l'une des cadres de l'Union des policiers nationaux indépendants (Upni), une association née à la suite des manifestations policières après l'attaque de Viry-Chatillon en octobre dernier, où 4 policiers avaient été blessés. Lancé le 6 août dernier à l'échelle du pays, ce concours photos, c'est donc une façon originale de parler du quotidien des policiers. "Il consiste à recueillir des photos de locaux de commissariats de police, de matériel défectueux (armement, radios, véhicules) et de décerner le prix - un peu humoristique - des locaux les plus insalubres, du matériel ou du véhicule le plus défectueux...", explique la jeune policière.

Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'aujourd'hui, le policier n'a ni le nombre de collègues qu'il faut, ni l'armement nécessaire, ni les véhicules... pour assurer ses missions - Nathalie, policière depuis 9 ans

Au centre de tir Paris-Sud, les toilettes débordent à cause de problèmes de canalisations - DR

Les portes et les vitres sont parfois rafistolées avec des cartons et du scotch, comme ici à Coulommiers (Seine-et-Marne) - DR

Et les exemples sont légion : déjà une centaine de clichés reçus. "Il y a les canalisations qui remontent à la surface. Nous, on en fait les frais, en tant que policiers, mais il y a aussi le public. J'ai évoqué il y a quelques jours le cas de ce véhicule qui a eu un problème de climatisation : la porte coulissante en est tombée. Les collègues se sont retrouvés sans porte arrière gauche. Il y a aussi des problèmes de radio rafistolées avec du scotch que des policiers ont utilisé sur leurs deniers propres. On pourrait y passer des heures. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'aujourd'hui, le policier n'a ni le nombre de collègues qu'il faut, ni l'armement nécessaire, ni les véhicules... pour assurer ses missions", ajoute Nathalie.

Locaux vétustes, matériel obsolète

"Les changements, je les constate de jour en jour". Franck (nom d'emprunt) arpente l'Île-de-France depuis 25 ans. "Le matériel est devenu obsolète, les logiciels ne sont plus adaptés. Les effectifs ont fondu au fil des années, par des politiques qui ont décidé qu'il n'y avait pas besoin d'autant de fonctionnaires. ça a été une catastrophe", précise-t-il. "Maintenant, il y a une embauche qui n'est pas négligeable, avec des sorties d'école assez régulière qui fait que nos troupes se garnissent", ajoute Franck. Le policier décrit des "véhicules qui restent des semaines ou des mois au garage à cause de pièces qui manquent, des pannes de plus en plus courantes et dangereuses, des kilométrages infernaux".

Plus de 320 000 kilomètres au compteur pour ce fourgon de la compagnie de circulation de Paris - DR

A Paris, ce fourgon Renault Trafic a été "improvisé" comme véhicule canin. "Aucune sécurité pour les chiens", précise l'association - DR

Les sièges de certains fourgons sont dans un état déplorable - DR

Pourtant, les différents gouvernements ont débloqué des fonds pour améliorer le quotidien des policiers. On peut penser, en octobre dernier, au "plan de sécurité publique" de Bernard Cazeneuve et ses 250 millions d'euros pour l'achat de matériel et de véhicules notamment. "Il y a eu des services spécialisés, comme les Bac (brigades anti-criminalité) qui ont eu un renouvellement de leur parc automobile, un armement plus performant. ça met du temps, mais ça arrive. Nous, sur le terrain, on ne voit pas grand chose. La menace principale aujourd'hui, ce n'est plus le petit délinquant, mais le terroriste. Il en veut aux Français, et aussi aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'assurer notre protection, ni celle de nos concitoyens".

Nathalie : "Aujourd'hui, le policier n'a pas les moyens d'assurer ses missions" Copier

Album-photos publié le 16 septembre

L'UPNI a envoyé un courrier au ministre de l'Intérieur, avec en copie le Premier ministre et le Président. "A cette heure, nous n'avons toujours pas de réponse", confie Nathalie. "Au plan local, des élus nous prêtent attention, mais nos dirigeants ne le font pas. ça fait mal. On demande juste de la considération de la part de notre haute hiérarchie".

Les policiers ont jusqu'au 10 septembre pour envoyer leurs clichés. Les photos seront classées dans un album numérique, voire papier, qui doit être présenté le 16 septembre, à l'occasion de leur manifestation nationale.

Le concours photos prend fin le 10 septembre - DR