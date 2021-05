Un dauphin secouru par les pompiers sur la plage de Lespecier à Mimizan

Un dauphin, échoué sur une plage des Landes, a pu être sauvé ce jeudi grâce à la réactivité d'un promeneur et des services de secours.

Sauvé ! Ce jeudi matin, un dauphin s'est échoué sur la plage de Lespecier à Mimizan. Un promeneur repère le mammifère et prévient rapidement les secours. Gendarmes, MNS et pompiers sont intervenus pour remettre le dauphin à l'eau. Ils ont dû utiliser des gants et un brancard, pour éviter de toucher directement l'animal. Épuisé, le dauphin a été remis à la mer. Les secours l'ont aidé à passer la barrière des vagues.