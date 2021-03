VIDÉO - Un an de coronavirus en Bretagne : les dix images qui ont marqué cette année

Cela fait maintenant plus d'un an que le coronavirus est entré dans nos vies. Cette année a été marquée par deux confinements, la fermeture des commerces, des lieux culturels, des restaurants et même de nos plages. Mais une belle solidarité s'est également mise en place en Bretagne, comme partout en France. Retour en images sur cette année si particulière dans notre région.

Les premiers cas en Bretagne

Le premier cas de coronavirus en Bretagne a été placé en réanimation au CHRU de Brest. © AFP - Loic VENANCE / AFP

Le premier cas de Covid-19 a été découvert en Bretagne le 27 février 2020 selon le ministère de la Santé. Il s'agissait d'un homme de 72 ans, ayant séjourné récemment en Egypte. Le patient avait alors été hospitalisé au CHRU de Brest, en réanimation.

Sur France Bleu, plusieurs malades avaient accepté de témoigner il y a un an, au début de l'épidémie dans l'Hexagone. Un enseignant breton a notamment décrit son parcours, des premiers symptômes à la quarantaine : "Autour de nous, on sent de la solidarité, certains prennent de nos nouvelles, d’autres nous aident en faisant des petites courses., pour nous simplifier la vie."

Les villes désertées

Rennes confinée, le 24 mars 2020. © AFP - DAMIEN MEYER

Le 17 mars 2020, la France s'est arrêtée. Le confinement nous a tous obligés à rester chez nous, le télétravail est devenu la règle. Une attestation de déplacement dans la poche, nous ne pouvions sortir que pour des motifs bien précis. A cette époque, les images des villes bretonnes désertes, comme endormies, étaient impressionnantes.

Vous pouvez retrouver sur France Bleu des vidéos de Vannes, Saint-Malo, Brest ou encore Rennes confinées.

Les hommages aux soignants

Un jeune homme applaudit à sa fenêtre à Rennes. © AFP - VALENTIN BELLEVILLE / HANS LUCAS

Pendant ces huit semaines de confinement, nous avons été nombreux à rendre hommage aux soignants, mais aussi aux caissiers, aux routiers, aux éboueurs ou encore aux professeurs. Il y a eu les applaudissements au balcon le soir à 20h, mais aussi ce concert de sirènes devant l'hôpital de Saint-Brieuc, en soutien au monde hospitalier. Les artistes bretons ont eux aussi adressé un message de soutien et de remerciement à toutes celles et ceux en première ligne face au coronavirus.

De nombreux appels aux dons ont également été lancés depuis un an. Par exemple, l'association bretonne "Les P'tits Doudous" avait décidé de collecter de l'argent pour les soignants. La préfecture des Côtes-d'Armor avait elle lancé un appel aux dons pour équiper les hôpitaux et les établissements médico-sociaux du département.

Les transferts de patients

Des patients atteints du Covid-19 transférés par train de la région parisienne à la Bretagne. © AFP - THOMAS SAMSON

L'image est saisissante et restera dans les mémoires. Le 1er avril 2020, deux TGV médicalisés sont partis de la gare d'Austerlitz à Paris pour rejoindre la Bretagne. A leur bord, 36 patients atteints d'une infection au Covid-19. L'objectif était de soulager les hôpitaux franciliens, surchargés. Ces malades ont été placés en réanimation à Brest, Saint-Brieuc et Rennes, ces hôpitaux bretons n'étant pas saturés.

Un clip incroyable

En plein confinement, 65 musiciens et une quinzaine de danseurs ont décidé de se réunir pour créer un morceau de musique. Et à la clé, un clip magique de huit minutes ! Il affiche près de 60.000 vues un an plus tard. On y voit des artistes chanter dans leur bain, leur lit, danser dans leur salon ou jouer d'un instrument de musique dans leur jardin. Une bouffée de fraîcheur et de bonne humeur !

Les plages dynamiques

Une plage (plus ou moins) dynamique à à Larmor-Plage, dans le Morbihan, le 27 mai 2020. © Maxppp - Thierry Creux

Souvenez-vous, au printemps dernier, nos belles plages bretonnes étaient inaccessibles. Impossible d'aller se balader sur le sable. En mai, lors du déconfinement, de nombreuses plages ont rouvert aux promeneurs… à certaines conditions. Si la baignade, le jogging ou encore les sports nautiques étaient autorisés, il n'était pas question d'étendre sa serviette et de bronzer sur le sable toute la journée. On appelait cela les plages "dynamiques", un concept plus ou moins bien respecté.

Mais cela n'aura duré qu'un petit mois, les plages ont retrouvé leur rythme normal au début du mois de juin 2020.

La colère des restaurateurs et patrons de discothèques

Manifestations de patrons de restaurant, bar et discothèques en Bretagne. © Radio France - Valentin Belleville / Nicolas Olivier

Les restaurateurs, patrons de bar ou de discothèque sont descendus dans la rue pour dénoncer la fermeture de leur établissement en raison de l'épidémie de coronavirus. Fin septembre, ils étaient environ 300 à exprimer leur colère devant la mairie de Rennes, les commerces devant, à l'époque, fermer leurs portes à 22h maximum.

Fin novembre, environ 700 patrons, vêtus de noir, ont manifesté dans le Finistère. Ils réclamaient la réouverture de leurs établissements, mais n'ont pas obtenu gain de cause. Les restaurants et les bars sont en effet toujours fermés, et ce, depuis le 30 octobre dernier. Même chose pour les cinémas, les théâtres et les musées. Les discothèques elles n'ont plus accueilli de public depuis un an.

Le coup de gueule d'un Breton (en petite tenue)

Un habitant de Plougastel-Daoulas s'est rendu dans le supermarché Leclerc de sa commune en maillot de bain. - Leclerc Plougastel

Cet habitant de Plougastel-Daoulas a fait réagir les réseaux sociaux ! En novembre dernier, Gilles Bonnet a décidé de faire ses courses... en slip de bain et tongs. Masqué, il avait une pancarte à la main : "S'habiller, respirer, vivre, c'est essentiel". Il s'agissait, pour lui, de contester la fermeture des rayons jugés non essentiels des grandes surfaces et des petits commerces pendant le deuxième confinement.

"Je suis content que ça fasse parler. Je ne cherche pas la gloire, seulement à ce que les gens se réveillent", avait expliqué le quinquagénaire à France Bleu.

Les premières vaccinations

Les résidents de l'Ehpad de Saint-Renan ont été les premiers Bretons vaccinés contre le Covid-19. © Maxppp - Lionel Le Saux

Le mois de janvier a été marqué, en Bretagne comme partout en France, par le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19. C'est à l'Ehpad de Saint-Renan dans le Finistère que les premières doses ont été administrées à des Bretons. 35 résidents ont ainsi pu être vaccinés le lundi 4 janvier. Le lendemain, les soignants du CHU de Rennes ont également commencé à revoir une dose de vaccin.

Depuis, la campagne se poursuit en Bretagne. Le 11 mars, plus de 380.000 vaccinations avaient été effectuées dans la région.

Le drôle de gendarme qui annonce le couvre-feu

Un comédien sillonne les rues de Lampaul-Plouarzel pour annoncer le couvre-feu. © Radio France - Nicolas Olivier

Après les deux confinements et un couvre-feu à 22h puis 20h, place depuis la mi-janvier au couvre-feu à 18h. A Lampaul-Plouarzeul, un comédien a décidé d'arpenter les rues de sa commune armé d'un mégaphone. Déguisé en gendarme, il sillonne le bourg en vélo pour annoncer le fameux couvre-feu. Chaque soir, l'intermittent du spectacle de 46 ans fait ses rondes, entouré d'une nuée d'enfants. Et comme dans le film "RRRrrrr !!!", il lance : "Il va faire tout noir". Et reçoit en réponse "Ta gueule !".

Sa déambulation vise avant tout à dénoncer par l'absurde les privations de libertés engendrées par l'épidémie de coronavirus. "C'est pour dire qu'il y en a marre de ces décisions parisiennes qui nous imposent des choses qui n'ont pas lieu d'être ici, au fin fond du Finistère", explique le comédien.