VIDÉO - Un an de coronavirus en Pays de la Loire : dix images qui ont marqué cette année

Cela fait maintenant plus d'un an que le coronavirus est entré dans nos vies. Cette année a été marquée par deux confinements, la fermeture des commerces, des lieux culturels, des restaurants et même de nos plages. Mais une belle solidarité s'est également mise en place en Pays de la Loire, comme partout dans le pays. France Bleu a sélectionné dix images marquantes de cette année si particulière dans notre région.

Les villes désertées

La ville de Laval déserte lors du premier confinement, en mars 2020. © Maxppp - Maxppp

Le 17 mars 2020 marque le début du premier confinement en France, qui nous oblige à rester chez nous. Les écoles sont fermées et le télétravail devient la règle. Une attestation de déplacement dans la poche, nous ne pouvons sortir que pour des motifs bien précis. A cette époque, les images des villes désertes, comme endormies, sont impressionnantes.

Vous pouvez retrouver sur France Bleu des vidéos de Nantes, Saint-Nazaire ou encore Château-Gontier-sur-Mayenne confinées.

Les hommages aux soignants

De nombreux Ligériens ont applaudi les soignants à leur balcon pendant le confinement. © Maxppp - QUEMENER YVES-MARIE

Pendant ces huit semaines de confinement, nous avons été nombreux à rendre hommage aux soignants, mais aussi aux caissiers, aux routiers, aux éboueurs ou encore aux professeurs. Il y a eu les applaudissements des pompiers, ambulanciers et bénévoles de la Protection civile à Laval, des routiers, des motards ou encore des policiers devant le CHU de Nantes.

Certains ont fait preuve d'imagination : à Carquefou, en Loire-Atlantique, des habitants ont dansé le Madison en pleine rue à 20h. Pour remercier les soignants mobilisés depuis le début de la pandémie, des chasseurs de la Mayenne et de la Sarthe ont eux décidé de sonner la trompe de chasse tous les soirs.

Et bien sûr, au-delà des hommages, de beaux élans de solidarité ont été lancés en Pays de la Loire. En Mayenne par exemple, une boulangerie a offert des viennoiseries et des pizzas au Centre Hospitalier du Haut-Anjou. Une page Facebook de soutien, créée par les deux filles de deux soignantes de l'hôpital de Mayenne, a vu le jour pour récolter des dons. En Sarthe, l'hôpital du Mans a reçu énormément de soutien, des blouses, des masques, mais aussi des chocolats ou des tablettes numériques.

Les transferts de patients

Des patients atteints du Covid-19 à leur arrivée à l'aéroport de Nantes. © Maxppp - Franck Dubray

La solidarité a également pu se voir entre les services de santé des différentes régions françaises. Fin mars 2020, 20 premiers malades du coronavirus, originaires du Grand Est, sont arrivés en Pays de la Loire en TGV médicalisé. Le 2 avril, 55 patients hospitalisés en Île-de-France ont été transférés dans les établissements de la région, moins touchée par l'épidémie de Covid-19. Arrivés par avion ou par hélicoptère, ils ont été placés en réanimation au sein des hôpitaux d'Angers, Nantes, Le Mans Laval, Cholet ou encore La Roche-sur-Yon.

La rue nantaise, symbole d'un confinement festif

La rue Jean-Jacques Rousseau à Nantes décorée pendant le premier confinement. © Maxppp - Olivier Lanrivain

Elle a fait le tour des journaux télévisés : la rue Jean-Jacques Rousseau a été la star du premier confinement dans la région. Ses habitants avaient en effet décidé de la décorer, installant des guirlandes de tissus colorés entre les immeubles pour égayer le quartier. Les voisins ont appris à se connaître, ont applaudi ensemble à 20h et ont organisé des apéros ou des jeux au balcon. Une photo de la rue s'est même retrouvée sur le site du New-York Times !

Les plages (plus ou moins) dynamiques

Les plages de Loire-Atlantique en mode "dynamique" à la sortie du premier confinement, en mai 2020. © AFP - ESTELLE RUIZ / NURPHOTO

Souvenez-vous, au printemps dernier, nos belles plages étaient inaccessibles. Impossible d'aller se balader sur le sable. En mai, lors du déconfinement, de nombreuses plages ont rouvert aux promeneurs… à certaines conditions. Si la baignade, le jogging ou encore les sports nautiques étaient autorisés, il n'était pas question d'étendre sa serviette et de bronzer sur le sable toute la journée. On appelait cela les plages "dynamiques", un concept plus ou moins bien respecté.

Mais cela n'aura duré qu'un petit mois, les plages ont retrouvé leur rythme normal au début du mois de juin 2020.

Les festivals et les 24 heures du Mans reportés

Le site du Hellfest à Clisson, vide de ses spectateurs. © Maxppp - Romain Boulanger

Malgré le déconfinement, la réouverture des plages et des restaurants, notre été n'a pas eu le même goût que d'habitude. En effet, la musique n'a pas résonné dans les rues de Clisson, Laval ou Saint-Malô-du-Bois. En raison de l'épidémie de coronavirus, de très nombreux festivals ont décidé d'annuler leur édition 2020. Cela fut le cas pour le festival "Au foin de la rue" à Saint-Denis-de-Gastines, pour le Hellfest à Clisson ou encore pour le festival de Poupet en Vendée.

Des événements sportifs ont également dus être reportés en raison de la pandémie. Les 24 heures du Mans se sont ainsi déroulées fin septembre et à huis clos. Après plusieurs reports, la course des 24 heures camions a finalement été annulée.

La Mayenne dans le rouge

Des Mayennais font la queue pour se faire tester en juillet 2020. © Maxppp - Eddy Lemaistre

En juillet 2020, le département de la Mayenne est placé en "vulnérabilité élevée", le seul territoire de la France métropolitaine dans ce cas à l'époque. Le nombre de cas positifs au Covid-19 a été multiplié par quatre en seulement dix jours, les autorités dénombrent sept clusters. Mi-juillet, le ministre de la Santé, Olivier Véran juge la situation en Mayenne "problématique". Une campagne de dépistage massif est alors organisée dans le département, et le port du masque étendu à 69 communes.

"Les Mayennais ne doivent pas être des pestiférés", lance le président du Conseil départemental de la Mayenne, Olivier Richefou, accusant l'Agence Régionale de Santé de stigmatiser le territoire. Finalement, le département se sort de cette mauvaise passe et quitte la zone rouge.

La colère des restaurateurs et patrons de bar

Un restaurant fermé au Mans en raison de l'épidémie de coronavirus. © AFP - Antoine de Raignac

Les restaurateurs, les patrons de bar et de discothèque sont descendus dans la rue pour dénoncer la fermeture de leur établissement en raison de l'épidémie de coronavirus. En novembre, ils étaient environ 200 à exprimer leur colère à Laval., réclamant une réouverture rapide. Rassemblement également quelques jours plus tard à Nantes.

A l'époque, France Bleu a recueilli un témoignage bouleversant, celui du gérant d'une brasserie de Château-Gontier-sur Mayenne : "Je suis rentré dans le métier en 1974 en apprentissage. J'ai 61 ans. J'ai travaillé toute ma vie dans la restauration. Là, je n'en peux plus, je n'en peux plus. On se défonce et on nous empêche de travailler."

Le Vendée Globe à huis clos

Le départ du Vendée à huis clos aux Sables-d'Olonne - Olivier Blanchet / Alea

C'est le long d'un chenal bien silencieux que 33 skippers se sont élancés le 8 novembre dernier à l'assaut du géant des mers. Le départ du Vendée Globe 2020-2021 s'est en effet déroulé à huis clos. Les accès aux quais, au remblais et à la plage des Sables-d'Olonne étaient interdits. Même chose pour l'arrivée de cette 9e édition.

Mais heureusement, les navigateurs nous ont offert un magnifique spectacle en mer, avec un final ahurissant et inédit. De quoi attendre avec grande impatience la prochaine édition en 2024 !

Les premières vaccinations

Les premières vaccinations contre le Covid-19 au Mans. © Radio France - Bertrand Hochet

Le mois de janvier a été marqué, en Pays de la Loire comme partout en France, par le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Les premières doses ont été administrées le lundi 4 janvier 2020 dans notre région. En Vendée, les résidents d'un Ehpad de La Roche-sur-Yon ont été parmi les premiers à recevoir le vaccin. Ont suivi les soignants de l'hôpital du Mans, et ceux du CHU de Nantes.

En Mayenne, la vaccination a débuté quelques jours plus tard. Les personnels soignants ont reçu des injections au sein du premier centre de vaccination qui a ouvert dans le département, à l'hôpital de Laval. En date du 9 mars, 328.469 doses ont été administrées en Pays de la Loire, dont plus de 200.000 premières injections.