Depuis un an, les étudiants sont confrontés à la crise sanitaire. Du jour au lendemain, le 17 mars 2020, les facs et restos U ont fermé, de nombreux étudiants ont perdu le job qui finançait leurs études. Isolement, décrochage. Pour la journée spéciale 2020-2021, nous sommes allés à leur rencontre.

EN IMAGES – Un an de crise sanitaire : des étudiants de Besançon entre désillusion et inquiétude

En mars 2020, la France est submergée par la pandémie de coronavirus et le premier confinement est mis en place le 17 mars. La France découvre l'autorisation de sortie et le télétravail. Des milliers d'étudiants sont également concernés par ce confinement et ces nouvelles règles sanitaires. Les facs sont fermées, alors que tous les étudiants ne sont pas égaux dans la connexion à internet et la capacité à travailler seul. C'est la fermeture des restos U et la suspension de nombreux jobs étudiants.

Si progressivement, de nombreuses choses ont été corrigées, le mal est fait. Décrochage, isolement, perte de repères, problèmes psychologiques, à travers le portait de trois étudiants au Campus de la Bouloie de Besançon, nous découvrons les difficultés d'être étudiant en 2021.

Saif Eddine, étudiant tunisien en informatique

Saif Eddine JELLOULI, étudiant en informatique. Devant son PC dans sa minuscule chambre d'étudiant © Radio France - Jean-François Fernandez

Saif Eddine est tunisien, il est venu étudier en France en août 2019. D'abord, il est inscrit à la fac de Dijon, depuis quelques semaines il est à Besançon.

Chacun reste enfermé en partie dans sa chambre, c'est trop difficile, c'est de la routine. Chaque jour, c'est de la routine"

Lorsqu'il était à Dijon, Saif Eddine avait un petit job pour financer ses études en France. Un job de livreur pour un restaurant. Un étudiant étranger ne pouvant pas bénéficier de bourse, ce job était dès le départ calculé dans son budget. Lorsque les restaurants ont fermé, tout s'est écroulé pour lui. "J'ai été obligé de travailler dans un snack où j'étais vraiment bien exploité" explique Saif.

Saif Eddine est pourtant reconnaissant envers la France qui a versé des aides aux étudiants : "Je remercie bien l'Etat Français pour les aides qu'ils nous ont donnés, beaucoup d'aide pendant le confinement".

Saif Eddine JELLOULI, devant ses réserves alimentaires dans sa minuscule chambre d'étudiant © Radio France - Jean-François Fernandez

Mais le plus dur, c'est suivre les cours à distance. Le jeune homme de 24 ans avoue avoir bien du mal : "Le fait d'être en amphi avec les camarades, avec le prof direct devant nous, ça motive. C'est plus une question de motivation. Pourquoi? Parce que le fait de rester dans une chambre pareille de 9 mètres carrés, c'est difficile, ça démotive quoi". Il faut dire que sa chambre est vraiment minuscule, un simple couloir avec une salle de bain en enfilade du lit. Entre le lit et le bureau, il y a tout juste la place de mettre une chaise.

"Rester chez soi, c'est démotivant. Quand on se lève le matin, on ne peut pas tourner, on ne peut pas même boire un café avec nos camarades, c'est difficile. Vraiment, c'est difficile" raconte le jeune Tunisien.

La petite chambre d'étudiant de Saif Eddine JELLOULI. © Radio France - Jean-François Fernandez

Malgré ces conditions difficiles, Saif Eddine s'accroche. Le jeune homme avoue que ne pas pouvoir échanger avec d'autres étudiants, comme des conseils sur des livres, ça complique ses études. Mais il reste optimiste : "Moi, je ne veux pas dire que c'est une année de perdue, mais il faut garder quand même l'espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir".

Clémence, étudiante en Infocom

Clémence REBIERE, étudiante Infocom, en train de lire sur son lit dans sa chambre d'étudiante sur le campus de la Bouloie. © Radio France - Jean-François Fernandez

Clémence a 20 ans, elle est originaire de Nantes, inscrite en Infocom à la fac de Besançon. Au début du confinement la jeune étudiante a eu quelques problèmes de santé, elle est donc rentrée dans sa famille.

C'est vrai qu'avec tout ce qui était cours à distance, c'était compliqué au départ, surtout au niveau de l'organisation de la fac, puisqu'on n'avait jamais eu ce genre de situation"

Comme de nombreux étudiants, Clémence découvre les cours en distanciel : "Il y avait des cours où c'était impossible de faire à distance parce que, par exemple, on n'avait pas les logiciels adaptés". La jeune fille explique que les partiels à distance, c'était également une très grosse complication. A cela, il faut ajouter une panne d'internet chez ses parents, qui a duré une semaine. Heureusement, c'était à la fin des partiels.

Clémence a particulièrement souffert de ces cours à distance. Il était parfois très compliqué de devoir gérer des aléas techniques et en même temps essayer de suivre les cours : "Par exemple, on a eu un cours où on doit lancer des vidéos pendant le cours. On utilise Teams avec notre fac. Des fois, c'était pas possible. Donc, ça veut dire que le prof devait nous envoyer la vidéo. Donc, en fait, on perdait facilement du temps dans des galères, presque une demi-heure de cours".

Clémence REBIERE, étudiante Infocom, devant son PC dans sa chambre d'étudiant © Radio France - Jean-François Fernandez

Clémence revient sur le campus de Besançon en septembre et l'un des gros changements est l'obligation de porter le masque tout le temps. A la fac, la jeune fille regrette le temps perdu, parfois des cours se chevauchaient, impossible de les suivre tous. Certains cours n'ont pas eu lieu durant deux mois. "Donc là, on est en train de rattraper plein de cours. D'ici la fin du semestre, il nous reste deux mois. Donc c'est très compliqué" s'inquiète l'étudiante.

Au-delà des problèmes de cours, Clémence souffre aussi du manque de relations sociales. Impossible de faire du sport, de voir des amis. Avec le confinement, si elle veut passer du temps avec une camarade, elle doit dormir chez elle. C'est compliqué de créer des liens. Elle est sur un campus, mais passe la majeure partie de son temps seule dans sa chambre : "C'est pas vraiment ce qu'on imaginait de la vie étudiante".

Une situation difficile à vivre pour elle, qui a toujours vécu dans une famille de six personnes. C'est cet isolement qui pèse très lourd.

Mano Bresler, étudiant master mécanique

Mano BRESLER, étudiant master mécanique M1, devant son PC dans sa chambre d'étudiant. © Radio France - Jean-François Fernandez

Mano a 20 ans, il est en master mécanique M1 à Besançon. Le confinement, il estime que ça a été brutal.

Quand on a eu les cours à distance, etc. Ça a été très dur pour moi".

Le plus dur pour le jeune homme a été de trouver un nouveau rythme. "Au début, on essaie d'être motivé et on se lève à une heure raisonnable, comme on avait l'habitude de le faire", mais Mano explique qu'ensuite, pour certains, ça a dérivé : "Depuis un an, on vient quasiment au taf à la dernière minute, on allume l'ordi, puis ensuite on va se coucher. Je n'ai pas encore fait ça...".

Mano regrette la possibilité d'interagir avec les enseignants qu'il avait dans les cours en direct : "On a le temps à la maison, on enregistre un peu, puis ensuite on oublie. Puis le cours avance et ensuite, on est à peu à peu pris au piège dans ce cercle qui se répète".

Le jeune homme essaie de se fixer une hygiène de cours en distanciel, et de s'y tenir. "Moi, en cours, j'essaie d'enlever le maximum de distraction", explique Mano, "tout ce qui est portable notamment, internet, vidéos, pour être plus concentré sur mon cours. Pour moi, la structure qu'il me faut, c'est vraiment quelque chose de droit, sinon je ne vais pas revenir dessus plus tard et je n'arriverai jamais à tout réécrire".

Mano va tout faire pour essayer de combler ses lacunes. Il est motivé pour avoir cette année, il a juste quelques points à rattraper.

Pour moins subir ce temps passé seul, Mano BRESLER s'est mis à cuisiner. © Radio France - Jean-François Fernandez

La Cité U, un peu comme une ville fantôme

Dans ce bâtiment du Crous, il y a des dizaines de chambres par étage, pourtant les étudiants ne se croisent quasiment pas, ne se connaissent pas : "C'est un peu comme une ville fantôme". Mano explique qu'à son arrivée, il y avait déjà ce climat de Covid et tout le monde était un peu dans sa zone, "mais je n'ai pas eu vraiment d'interactions sociales avec tout ce qui est voisin. C'est un peu de timidité. On n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous les mêmes horaires et du coup, on essaye au maximum de ne pas trop se déranger. Ensuite, on fait avec, on essaie de s'adapter. Finalement pour moi, c'est comme si j'étais dans un internat, dans une chambre".

Boites aux lettres dans un des bâtiments du Crous de la Bouloie. Une centaine d'appartements et des étudiants qui ne se croisent pratiquement pas, comme dans une ville fantôme. © Radio France - Jean-François Fernandez

Mano essaie de s'accrocher à ce qu'il a, ses amis à l'extérieur sur Besançon, il essaie de garder des liens. C'est lorsqu'il retourne chez lui à Belfort qui peut souffler et voir du monde.

Pour rester à flot, Mano a eu une idée : "Je me suis mis à la cuisine. Ensuite, j'ai regardé des trucs qui m'intéressait plus. J'essaie un peu de m'ouvrir à d'autres choses, comme par exemple tout ce qui était sur la psychologie. Des série, des biopics. Du coup, on essaie un peu de combler les trous. Là où on a pas trop de divertissement, on essaie de faire avec autre chose".