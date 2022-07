EN IMAGES - Un escape game pour lutter contre les violences sexistes et intra-familiales

L'association G-ADDICTION jeunesse citoyenne et la mairie de Nice se sont associées pour mettre en place un escape game pour sensibiliser aux violences sexistes et intra-familiales. Une trentaine de jeunes viennent de le tester à la mairie.

La salle du conseil municipal de la mairie de Nice transformée temporairement en escape game. Une trentaine de jeunes se sont prêtés au jeu imaginé et organisé par l'association G-ADDICTION jeunesse citoyenne en partenariat avec la mairie. Pendant une heure, ces ados se glissent dans la peau d'élus qui vont sur le terrain pour enquêter sur les violences sexistes et intra-familiales.

Un terrain de foot pour parler des inégalités dans le sport

"Au début ils sont un peu timides, mais à mesure qu'ils cherchent, ils se prennent à l'histoire, observe Angèle, l'animatrice de l'association. L'objectif, c'est de leur faire prendre conscience que sans le vouloir, des fois, ils vont creuser les inégalités, de leur dire que ça va être important de faire attention à ces petites phrases, ces petits détails qui vont tout changer."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une chambre d'ado pour parler des violences intra-familiales

L'une des pièces de l'escape game est une chambre d'adolescente et les indices récoltés amènent les jeunes à parler des violences intra-familiales et de la charge mentale.

L'une des pièces est une chambre d'adolescente et les indices récoltés amènent les jeunes à parler des violences intra-familiales et de la charge mentale © Radio France - Julie Munch

Un tribunal pour apprendre les lois sur l'égalité

Pendant cet escape game, les adolescents vont aussi dans un tribunal pour apprendre les lois sur l'égalité.

Les adolescents vont aussi dans un tribunal pour apprendre les lois sur l'égalité © Radio France - Julie Munch

Une salle de classe pour parler des violences sexistes à l'école

Les jeunes parlent aussi harcèlement et orientation dans une salle de classe. "C'est un jeu éducatif avec des codes qu'ils comprennent et ça amène une réelle attention, explique Maty Diouf, adjointe au droit des femmes et à la lutte contre les discriminations. Avec l'avènement des réseaux sociaux la parole se libère, mais il y a aussi le revers de la médaille comme par exemple le harcèlement, le manque de respect, des insultes, des propos sexistes, racistes et discriminatoires, des comportements inappropriés envers les jeunes filles. Donc c'est important de sensibiliser."

Dans cette salle de classe, les jeunes parlent harcèlement mais aussi orientation © Radio France - Julie Munch

Cet escape game va donc être démonté et remonté ensuite dans des établissements scolaires à la rentrée. "On veut aller capter les jeunes là où ils sont et les intéresser à une problématique essentielle avec un outil ludique, pédagogique, innovant et qui détonne, déclare Quentin Matton, le responsable de l'association G-ADDICTION jeunesse citoyenne. Ce sont les citoyens de demain, alors avec la ville de Nice nous voulons participer à l'éveil des consciences."