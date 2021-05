EN IMAGES - Un exercice incendie à la cathédrale de Laval

Un camion de pompier est garé devant la cathédrale de Laval. Ce mercredi 26 mai, les pompiers de Laval organisent un exercice de sécurité incendie avec des lycéens de la paroisse. Ils sont une trentaine. L'objectif est de leur apprendre à réagir en cas d'incendie.

Le curé Pierre-Antoine Belley et le chef des pompiers organisent l'exercice. © Radio France - Selma Riche

Agir rapidement sans prendre de risque

Réunis dans la cathédrale, ces jeunes cadets de la sécurité entendent l'alarme incendie. Il est temps pour eux d'évacuer les autres. Comme Albane, élève en Terminale, reconnaissable à son gilet vert. Toute l'année, ils participent à des ateliers de formation aux premiers secours avec leur paroisse. "Il faut tout agir rapidement et efficacement, mais sans prendre de risque. Je pense que lors d'une vraie situation, il y aura plus d'excitation et ce sera plus difficile à gérer."

Les pompiers de Laval sont venus en camion devant la cathédrale. © Radio France - Selma Riche

Avec un petit groupe de camarades, Albane retourne à l'intérieur. Accompagnés du curé de la cathédrale, Pierre-Antoine Belley, ils imaginent la meilleure façon d'évacuer les objets précieux de la cathédrale.

Initier les jeunes

Pierre-Antoine Belley se félicite de l'investissement de ses jeunes paroissiens. "L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a marqué tout le monde. Je pense que depuis, les jeunes et les moins jeunes sont sensibles à la protection de nos bâtiments religieux. Il s'agit pour nous d'initier les plus jeunes pour que, si cela arrive, ils sachent comment procéder pour sécuriser tout le monde et le bâtiment."

Pour le commandant Sébastien Sicot, l'entraînement est un succès et il sert autant aux jeunes qu'aux pompiers professionnels. "Cet exercice a pour vocation à la fois de sensibiliser les participants. Pour nous, sapeurs pompiers, ça nous aide à connaître le site pour être capable d'éteindre l'incendie et d'éviter le plus possible de victimes."

Fin de l'exercice. Les pompiers reviennent sur les points de l'exercice à améliorer. © Radio France - Selma Riche

Après l'entraînement, la journée n'est pas terminée pour les pompiers en herbe. Direction la caserne à bord des véhicules rouges, pour y recevoir leur diplôme de secourisme.