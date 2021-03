EN IMAGES - Un hélicoptère Super Puma testé en Corrèze pour lutter contre les feux de forets

C'est un gros engin qui a volé au dessus du lac du Causse en Corrèze ce mercredi 10 mars. Un hélicoptère Super Puma de 11 tonnes a décollé près de la base nautique située sur les rives du lac. A l'intérieur, un pilote, un co-pilote et des sapeurs-pompiers venus de Corrèze, Creuse, Dordogne ou encore Charente, pour voir comment ce nouveau type de matériel fonctionne.

Le Super Puma lutte contre les feux de forêts © Radio France - Mickaël Chailloux

Super Puma et Bambi Bucket contre les flammes

Cet engin est capable de voler à 300 km/h. Il peut embarquer quatre tonnes d'eau dans un seau, nommé "Bambi bucket", et relié par un câble de trente mètres. Ces drôles d'animaux sont d'une certaine manière les garants de la lutte contre les feux de forêts. Cette machine a été utilisée en Corse lors de l'été dernier, où des feux avaient ravagés plusieurs hectares de terres.

"Par rapport à ce qu'on connait aujourd'hui, les bombardiers d'eau livrent jusqu'à 700 ou 800 mille litres d'eau. Ce Super Puma peut livrer jusqu'à 4 000 litres d'eau" note le colonel Gérard Patimo, chef d'état-major adjoint de la zone Sud (Paca - Occitanie - Corse). "Pouvoir les positionner sur une zone difficile d'accès est un plus.

"On peut importer jusqu'à huit personnes et beaucoup de matériels, alors qu'avec nos engins actuels, il faudrait faire plusieurs rotations"

Jean-Claude Partiot, l'un des pilotes du Super Puma de la Sécurité Civile © Radio France - Mickaël Chailloux

Un moyen complémentaire aux interventions au sol

Plusieurs sapeurs-pompiers ont pu voir comment les pilotes larguait l'eau sur les feux. Cela est fort utile notamment pour le lieutenant-colonel Christophe Magnanou, chef du groupement opérationnel du SDIS de la Dordogne. "On est en risque sévère pour les feux de forêts. _Parfois, il faut le renfort des moyens aériens qui viennent de Nîmes._" On comprend alors qu'avoir des renforts plus près de son territoire pourrait être fort arrangeant.

Les casques dans l'hélicoptère Super Puma © Radio France - Mickaël Chailloux

Malgré tout, ce moyen sera complémentaire aux interventions sur le terrain. "Evidemment" confirme Nicolas Alanord, chef du groupement formation sport et développement du volontariat au SDIS 23 en Creuse. "Le travail avec les équipes au sol se fait par radio, et il est très important. _Nous serons déjà là auparavant, et nous serons les yeux du pilote et du co-pilote_" explique le sapeur-pompier, qui apprécie aussi ce moyen beaucoup plus précis de lutter contre les feux de forêts.

Le plan de contrôle du cockpit du Super Puma © Radio France - Mickaël Chailloux

C'est aussi important, et surtout en Corrèze. La moitié de son territoire est composé de zones boisées. Mais, il n'est pas sûr que ce Super Puma soit installé en Corrèze définitivement. Le lieu de son implantation sera choisi ultérieurement, après validation du ministère de l'Intérieur.