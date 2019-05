Un maillot de la mémoire pour les jeunes footballeurs de Condé-sur-Vire

Condé-sur-Vire, France

C'est un maillot vert et noir, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais son originalité, c'est qu'au milieu, il y a un très discret petit bleuet. Un symbole patriotique, en mémoire des anciens combattants et des victimes de guerre. "Sur le champ de bataille de la guerre, c'était la seule fleur qui poussait", explique Timéo, 11 ans. Après les maillots de l'équipe de France, ceux des clubs de Ligue 1... Condé Sports devient le premier club amateur de France à arborer le Bleuet pour tous ses matchs chez les débutants.

Ce sont d'ailleurs des anciens combattants qui remettent les 40 maillots aux minots. Des footballeurs en herbe, âgés de 5 à 9 ans. Objectif : transmettre, entretenir la mémoire collective. "Ils vont porter le maillot toute l'année avec le Bleuet de France. ils vont se poser des questions sur ce symbole. D'autres gamins qui vont les rencontrer dans des compétitions sportives vont leur demander : "c'est quoi ce que tu as sur ton maillot ?" Le chemin va se faire, car nous on va disparaître. Il faut que les jeunes apprennent l'histoire au-delà de l'école pour transmettre et que ça ne se reproduise pas", explique Jacky.

Permettre de discuter

L'école de foot n'a jamais aussi bien porté son nom. Profiter du sport pour pousser les jeunes à poser des questions, à être curieux, à ouvrir les discussions. Tout a démarré un an auparavant. "Mon grand-père est parti il y a quelques années. il a connu cette période sombre de l'histoire de France. C'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup de cette période. Et moi, j'ai deux enfants de 7 et 4 ans. Et le challenge, c'est d'arriver à leur _transmettre ce qui s'est passé avant à travers un support plus ludique_, pour rester dans le temps", précise le président de Condé Sports, Romain Viard.

Rester dans le temps. Car ce maillot de la mémoire n'est qu'un début pour le club de 300 licenciés. "C'est la _première étape_. on attise la curiosité des jeunes. Ensuite, on va organiser des rencontres, apporter des informations, peut-être les emmener sur des lieux de mémoire", explique Thomas Pouty, le directeur départemental de l’Office National des anciens combattants et victimes de guerre. Le club aimerait organiser prochainement une conférence sur le thème "Foot et mémoire" pour ses jeunes, âgés de 15 à 18 ans