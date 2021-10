EN IMAGES - Un Mayennais, Benoît Barbin, champion d'Europe des fleuristes !

Benoît Barbin, 24 ans et fils d'agriculteurs de Saint-Julien-du-Terrou dans le Nord-Mayenne est le nouveau champion européen des fleuristes. En septembre, il a décroché l'or aux Olympiades des métiers à Graz en Autriche.

À 24 ans, Benoît Barbin, originaire du Nord-Mayenne, a décroché l'or aux championnats européens des fleuristes, les Olympiades des métiers. C'est l'unique compétition internationale consacrée aux métiers, l'équivalent des Jeux olympiques des professions.

Benoît Barbin est originaire de Saint-Julien-du-Terroux, dans le Nord-Mayenne. - Laurent Bagnis

"Il a y un peu de Mayenne dans mon travail parisien"

"Ce qui est assez drôle, c'est que je retrouve des végétaux que j'avais l'habitude de voir dans le jardin de mes parents. À Paris, on a la liberté à Paris de commercialiser tout type de végétaux, même des fleurs qu'on trouverait plus classiquement dans nos jardins, raconte le fleuriste. En ce moment, je vends pas mal de graminées et des fleurs des champs, qu'on ne commercialise pas à la campagne, car vous en trouvez partout. Donc, à ma manière, il a y un peu de Mayenne dans mon travail parisien."

Benoît Barbin s'est entraîné pendant deux ans et demi pour cette compétition. - Laurent Bagnis

Benoît Barbin est tombé dans les fleurs quand il était petit, grâce à ses parents, agriculteurs. "J'ai toujours baigné dans les fleurs. Dans le jardin familial, il y avait beaucoup de fleurs et ma mère m'a initié dès mon plus jeune âge aux loisirs créatifs. On faisait déjà pas mal de bouquets quand j'étais tout petit." Il Il travaille maintent dans un magasin parisien, Monsieur Fleuriste.