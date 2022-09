EN IMAGES - Un mémorial nord-irlandais inauguré à Bertrancourt, village frappé par la Première Guerre mondiale

Quelques 200 personnes ont assisté à la présentation de ce mémorial, qui rend hommage aux 15 joueurs et supporters nord-irlandais du Linfield Football Club, tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale. Le tout en musique et avec beaucoup d'émotion chez les membres du club présents.

Un monument en briques de 3 mètres de haut environ, sur la place centrale du village : voilà le mémorial dévoilé ce samedi après-midi à Bertrancourt, près d'Acheux-en-Amiénois. Ce village de quelques 200 habitants accueillait un hôpital de campagne en 1916, en pleine bataille de la Somme. C'est en hommage aux 15 joueurs et supporters du club de football nord-irlandais Linfield, situé à Belfast, tombés au combat dans cette partie du pays du Coquelicot, que ce mémorial a été inauguré. Cela faisait trois ans que le projet avait été lancé, ralenti par la pandémie de Covid.

Une parade avec des soldats et des footballeurs, au son des cornemuses

La cérémonie a débuté par une parade, avant de s'installer devant le mémorial. On y voit une plaque en marbre sur lequel est écrit un poème ; sur le sommet, des ornements "en fer forgé, détaille Alexis, habitant de Bertrancourt. Un footballeur tient un fusil. C'est très original, on a de la chance d'avoir été choisi pour accueillir ce monument".

Nord-Irlandais et Français déposent des crampons, un ballon, des fleurs. Dans cette partie du pays des coquelicots, 15 footballeurs et supporters du Linfield Club sont tombés pendant la Grande Guerre, trois sont enterrés à Bertrancourt : "Je voulais un mémorial là où ils reposent, d'autant que tous n'ont pas de sépulture. J'espère qu'on les a rendus fiers, détaille, très ému, le président du Linfield FC, Roy McGivern. Nos jeunes joueurs ont fait le déplacement : ils ont 16/17 ans, comme les joueurs qui ont combattu ici en 1916. Nos jeunes admirent ces hommes courageux qui sont morts ici."

Marky, jeune milieu de terrain à Linfield, acquiesce : "On se rappelle d'eux à chaque match. On se souvient de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont sacrifié. Cela nous rend très fier de porter les couleurs de ce club".

"Bertrancourt is on the map"

"Maintenant, 'Bertrancourt is on the map', sourit le maire Patrick Schrinke, les Nord-Irlandais savent que notre village existe. Déjà qu'on voyait pas mal de groupes de passage, notamment pendant la construction du mémorial, je pense que ce monument va renforcer nos liens d'amitié". Le projet a été lancé à l'initiative du Linfield FC, et financé par le club de football et les dons de supporters.