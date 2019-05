EN IMAGES - Un millier de personnes dans les rues d'Orléans pour les droits des LGBT

Environ un millier de personnes ont défilé ce samedi après-midi dans les rues d'Orléans. Une manifestation à l'appel du Groupe Action Gay et Lesbien du Loiret (GAGL 45) pour l'égalité et contre l'homophobie et la transphobie.

Orléans, France

Le rendez-vous était donné à 14h30 ce samedi après-midi. Environ un millier de personnes (comptage réalisé par les organisateurs et par le reporter de France Bleu Orléans) ont défilé dans les rues d'Orléans pour défendre l'égalité et pour dire non à l'homophobie et la transphobie. Une marche initiée par le Groupe Action Gay et Lesbien du Loiret (GAGL 45)

Plus d'un millier de personnes dans les rues d'Orléans pour défendre les droits des #LGBTpic.twitter.com/IrpmKaam0Y — France Bleu Orleans (@FBOrleans) May 18, 2019

Le cortège est parti de la place de Gaulle et a parcouru pendant près d'une heure et demi les rues de la ville : rue Jeanne d'Arc, rue de la République, ou encore place du Martroi...

Le cortège, au niveau de la place De Gaulle à Orléans. © Radio France - Cyrille Ardaud