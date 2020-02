EN IMAGES - Une maquette de la charpente de Notre-Dame exposée à Pantin

Un morceau de la charpente de Notre-Dame reproduite et exposée à Pantin

Pantin, France

Un triangle en bois, long de cinq mètres , haut de 7,50 mètres, voilà ce que les habitants et les habitués des promenades au bord du canal de l'Ourcq, peuvent apercevoir depuis mardi dernier à Pantin (Seine-Saint-Denis).

400 heures de travail

Il s'agit de la reproduction, à 75% de la taille réelle, d'un segment de la charpente de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie l'année dernière. Au total, 80 apprentis charpentiers des Compagnons du Devoir ont participé à la réalisation de cette maquette dans les ateliers de l'association à Gennevilliers (Hauts-de-Seine). "Ce sont 400 heures de travail", insiste Charles Morgat, directeur du centre de formation de Pantin. Les techniques et les matériaux de l'époque utilisés à l'époque de la construction du monument (12e-13e siècles), ont été respectées. "On a utilisé du chêne entièrement et il n'y a aucune vis, les poutres sont uniquement assemblées avec des chevilles".

Susciter des vocations

Exposer la pièce en plein air, c'est rappeler le savoir-faire des charpentiers formés chez les Compagnons et rappeler aussi que c'est un métier qui recrute. Pour la reconstruction de Notre-Dame, 550 compagnons du Devoir devraient être mobilisés dont une centaine de charpentiers au moins. Des apprentis animent des ateliers ce jeudi de 10 heures à 18 heures, place de la Pointe à Pantin, pour présenter leur formation et le métier.

Florian, Alexis, Maxence, apprentis charpentiers chez les Compagnons du Devoir en Ile-de-France © Radio France - Hajera Mohammad