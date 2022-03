EN IMAGES - Un pique-nique multiculturel avec des réfugiés ukrainiens à Saint-Berthevin

Dans le jardin d'Henri Paillard, retraité installé au lieu-dit La Chenilière à Saint-Berthevin, le barbecue fume et les conversations vont bon train, ce dimanche 27 mars 2022. La veille, il a accepté la proposition du centre culturel slave de Laval d'accueillir une trentaine de personnes pour un pique-nique. "J'ai la chance d'avoir un terrain de trois hectares, donc bien sûr moi ça me touche."

Au menu de ce pique-nique, un barbecue "à la française et des patates comme on fait chez nous", ajoute Alena Tarasevich. © Radio France - Selma Riche

Alena Tarasevich, présidente du centre culturel slave de Laval, a voulu créer un moment de convivialité et de partage pour ces personnes réfugiées depuis plusieurs jours en Mayenne. "Je pense que c'est important aujourd'hui pour être en paix entre différentes cultures. Par exemple, on ne demande pas 'Tu viens d'où ?' ni 'Quelle langue tu parles ?' Et on ne discute pas de politique."

Un barbecue à la française et des salades ukrainiennes à Saint-Berthevin Copier

Une trentaine de personnes sont réunies pour profiter du soleil et échanger dans leur langue maternelle. Youlek, Ukrainienne arrivée en Mayenne en 2015, est très émue. "C'est très difficile moralement pour les Ukrainiens. Alors ce pique-nique, c'est beau, très beau parce qu'on peut se parler." Parmi les invités, des Français comme Carole, venue avec son mari et sa fille. "C'est sympa de voir tous ces gens sourire, quand on voit ce qu'il se passe dans leur pays. Et puis toute cette générosité !"