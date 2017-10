EN IMAGES - Un rassemblement #metoo à Clermont-Ferrand contre les violences faites aux femmes

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées place de Jaude, à Clermont-Ferrand pour briser le silence. Toutes ont dénoncé les violences, dont le harcèlement sexuel, dont sont victimes les femmes.

Elles aussi, elles en ont été victimes. Un rassemblement contre le harcèlement sexuel a eu lieu dimanche 29 octobre, place de Jaude à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). C'est une déclinaison locale du mouvement national "me too" ("moi aussi"), lancé sur les réseaux sociaux après le "scandale Harvey Weinstein", pour encourager les femmes à témoigner sur le harcèlement sexuel et toutes les formes de violences dont elles sont victimes. Une cinquantaine de personnes, en majorité des femmes, se sont rassemblées à l'appel de l'association "Osez le féminisme" du Puy-de-Dôme. Certaines ont pris la parole en public, pour raconter leur histoire.

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées place de Jaude à Clermont-Ferrand. © Radio France - Justine DINCHER

Certaines femmes ont pris la parole en public. © Radio France - Justine DINCHER

Une des pancartes lors du rassemblement #metoo à Clermont-Ferrand. © Radio France - Justine DINCHER