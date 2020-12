EN IMAGES - Un réveillon pas comme les autres dans les rues de Toulouse

Ce jeudi soir, les rues de Toulouse étaient désertes, couvre-feu oblige. Des images exceptionnelles après une année non moins exceptionnelle, malgré le réveillon de la Saint-Sylvestre et le passage à la nouvelle année.

Les images sont pour le moins extra-ordinaire. Alors que l'on célèbre le passage à la nouvelle année en ce jeudi soir, réveillon ou non, le couvre feu est actif depuis 20h et jusqu'à 6h, et les forces de l'ordre y veillent. Les rues de Toulouse sont vides, même si certains travaillent en ce début de soirée.

La place du Capitole vide sous la pluie © Radio France - SG

La rue Pagaminières © Radio France - SG

La place Saint-Pierre © Radio France - SG

Le quai de la Daurade © Radio France - SG

Olivier a continué à travailler en début de soirée © Radio France - SG