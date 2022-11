EN IMAGES - Un salon pour apprendre à reconnaître les champignons en Dordogne

C'est le premier salon du champignon à Chancelade ce weekend. Et on y trouve des comestibles, des toxiques par centaines et des plus curieux comme l'énorme sparassis crépu.

L'amanite tue-mouche, le champignon toxique le plus reconnaissable. © Radio France - Jeanne de Butler Chancelade fête le champignon ce weekend avec des centaines d'espèces exposées au centre culturel. C'est la première édition de ce salon du champignon, organisé par la mairie. Tout le weekend, les mycologues se relaient pour présenter les différents champignons exposés, souvent inconnus du grand public et même parfois des plus fins connaisseurs.

Les coulemelles, bolets, gymnopus, amanites et autres mycena rosea sont à l'honneur, avec des ateliers, des rencontres et des dégustations. ⓘ Publicité Les amateurs sont venus de loin comme Yannick. Ce passionné (il connait une centaine de champignons) a fait la route depuis Marmande dans le Lot-et-Garonne, exprès pour venir étudier des champignons qu'il ne connaît pas. Le salon ouvre encore ce dimanche, jusqu'à 17h au centre culturel de Chancelade. Il se tiendra désormais tous les deux ans. Le bolet rouge cuivré est reconnaissable grâce à sa chair rouge à la base du pied. © Radio France - Jeanne de Butler L'amanite solitaire se développe dans les sous-bois de feuillus aérés. © Radio France - Jeanne de Butler Le sparassis crépu ressemble à un chou-fleur. Il se blanchit à l'eau bouillante avant d'être cuit en risotto ou avec des pâtes. © Radio France - Jeanne de Butler L'amanite phalloïde fait partie des sept champignons mortels. © Radio France - Jeanne de Butler Contrairement à ses cousins, l'amanite des césars est souvent considéré comme le meilleur des champignons. © Radio France - Jeanne de Butler La sardoine Russula attire le regard avec son beau chapeau violacé. © Radio France - Jeanne de Butler