EN IMAGES - Un séquoia abattu à Orléans

Comme annoncé par la Ville d'Orléans, le sequoia bien connu des orléanais, situé place Halmagrand, a été abattu ce lundi matin. Il était malade et présentait un danger, avec des risques de chutes de branches sur la chaussée, indique la Mairie.

L'opération avait été annoncée début février par la municipalité d'Orléans : le séquoia de près de trente mètres de haut, situé place Halmagrand, en plein centre-ville d'Orléans, a été abattu ce lundi dans la matinée.

Opération abattage du séquoia, à Orléans, place Halmagrand © Radio France - Catherine Caen

Plusieurs ouvriers étaient présents sur place, dont un qui est monté en haut de l'arbre, mesurant près de trente mètres de haut, afin de tronçonner les branches. Le tronc a ensuite été lui aussi découpé et abattu.

La Ville explique que cet arbre était malade, et mort à plus de 80% : ses racines avaient notamment été endommagées lors des travaux de la deuxième ligne de tramway, au début des années 2010.

L'opération abattage a duré quelques heures ce lundi matin © Radio France - Catherine Caen

Jean-Paul Imbault, adjoint en charge de la "ville jardin" et de la biodiversité à la mairie d'Orléans, s'est rendu sur place à la fin des opérations d'abattage : "le tronc était encore d'apparence solide, mais les branches risquaient de tomber et présentaient un danger, et il se creusait de l'intérieur."

Le 13ème adjoint au maire d'Orléans ajoute qu'"une rondelle du tronc a été prélevée pour être étudiée par le CNRS, sur la façon dont l'arbre a vécu les intempéries durant les dernières décennies".

L'arbre centenaire a été abattu et tronçonné ce lundi 22 mars, place Halmagrand, à Orléans © Radio France - Catherine Caen

Les morceaux du tronc du séquoia abattu ce lundi vont maintenant être stockés et conservés par la municipalité. Et ils seront utilisés pour fabriquées des sculptures en bois, à savoir un écureuil et un héron, qui symboliseraient la biodiversité

Cet arbre, connu des orléanais, était présenté comme centenaire jusque-là, selon une estimation de la Ville, mais après observation du tronc découpé ce lundi matin, Jean-Paul Imbault estime qu'il a "entre quarante et cinquante ans", ce qui explique pourquoi il n'est pas visible sur une photo de 1935 exhumée par les archives d'Orléans.