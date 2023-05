EN IMAGES - Une abbaye à vendre en Vendée

Entre un appartement et un pavillon, la photo n'est pas banale, une abbaye à vendre 520.000 euros ! 800 mètres carrés de superficie, 2 hectares de terre autour. Située à La Roche-sur-Yon, en direction des Sables d'Olonne, l'abbaye des Fontenelles est un monument emblématique selon William Chevillon, historien local :"C'est une abbaye fondée en 1210 par Guillaume de Mauléon, seigneur de Talmont-Saint-Hilaire et de La Roche, et son épouse Béatrice de Machecoul. C'est la dernière grande abbaye fondée en Bas-Poitou, entre la Loire et le Marais poitevin, et c'est une abbaye de style gothique angevin. Ses voûtes d'un style médiéval assez bombé ne sont pas très loin de l'architecture romane. C'est un témoignage assez exceptionnel en plein cœur de la Vendée".

L'abbaye des Fontenelles à La Roche-sur-Yon - William Chevillon

"C'est une abbaye fondée en 1210 par le seigneur de Talmont Saint-Hilaire et de La Roche", William Chevillon

Le site est depuis le début du XXe siècle la propriété d'une même famille d'agriculteurs. "Ils s'en séparent, car le manque de moyens financiers fait qu'ils voient l'abbaye se détériorer d'année en année. Ils ont fait des petits travaux de rénovation, mais ils préfèrent passer le relais avec des personnes ayant l'assise financière. Et le temps aussi pour redonner vie à cette abbaye", précise Mina Charneau de l'agence immobilière Stéphane Plazza à La Roche-sur-Yon.

Les voutes remarquables de l'abbaye des fontenelles - William Chevillon

L'agence immobilière a déjà été contactée par des personnes intéressées, Ce que souhaite ardemment William Chevillon: "Là, on est sur une petite abbaye avec quelques moines, contrairement à Maillezais ou Nieul-sur-l'Autise. C'est une abbaye qui nécessite d'importants travaux de restauration, de mise en sécurité. Il faut souhaiter que ce lieu soit préservé et transmis pour les générations futures".

