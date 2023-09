EN IMAGES - Une association veut redonner vie à la maison de l'apothicaire à Montferrand

Depuis le début de cet été, la maison de l'apothicaire, située dans le quartier Montferrand, a rouvert ses portes. Ce sont les membres de l'association de sauvegarde de l'apothicaire de Montferrand (ASAM) qui ont travaillé à cette réouverture. Comme le nom l'indique, ils souhaitent sauvegarder et préserver cet édifice du XVe siècle, classé monument historique.

Rendre le lieu accessible au public

La maison de l'apothicaire se trouve au cœur du quartier Montferrand, à Clermont-Ferrand. La bâtisse, typique du Moyen Âge, en pans de bois et colombages, se situe rue de la Rodade, au croisement avec la rue des Cordeliers. "Ici, les touristes n'arrêtent pas de prendre la maison en photo!" se réjouit Hélène Martin, trésorière de l'association de sauvegarde de l'apothicaire de Montferrand. Selon elle et tous les membres de l'association, la maison de l'apothicaire mérite de retrouver ses lettres de noblesse. "On veut lui assurer un avenir qui donne de la visibilité à Montferrand, par tous les biais possibles que ce soit des boutiques éphémères ou des expositions... bref que ce lieu historique vive!" explique Anne-Sophie Simonet, la présidente de l'association.

La façade de la maison de l'apothicaire à Montferrand, en pans de bois et colombages. © Radio France - Lauriane Havard

Les livrets de l'artiste Monique Chabrol exposés au rez-de-chaussée de la maison de l'apothicaire. © Radio France - Lauriane Havard

Pour commencer, les membres de l'association ont invité Monique Chabrol. Cette artiste peinte locale, spécialiste de l'enluminure, expose ses livrets au rez-de-chaussée de l'édifice moyenâgeux jusqu'au 15 septembre.

Une future maison du patrimoine

A terme, l'association veut faire de la maison de l'apothicaire une maison du patrimoine de Montferrand. "On y retrouverait toute l'histoire de l'édifice mais aussi du quartier" précise Hélène Martin, trésorière de l'association. Et il y en a des choses à raconter au sujet de cette bâtisse du Moyen Âge. Notamment l'histoire des deux personnages perchés en-dessous de la toiture, dont Annie, membre de l'association, a le secret. "D'un côté, on a l'apothicaire qui tient un clystère, qui servait à l'époque à faire des lavements, et de l'autre on a le patient qui a baissé sa culotte et qui attend son traitement!" raconte t-elle en souriant. On ne connait pas l'auteur de ces sculptures humoristiques... Voilà un mystère à percer pour la future maison du patrimoine de Montferrand.

Les deux personnages sculptés sous la toiture, de chaque côté de la maison de l'apothicaire. © Radio France - Lauriane Havard