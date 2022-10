EN IMAGES - "Impressionnant, magnifique" : une belle éclipse partielle de soleil en Touraine

Le soleil avait rendez-vous avec la lune ce mardi 25 octobre en France, une éclipse partielle du soleil a eu lieu pendant plus d'une heure et demie, de 11h15 à 12h50 et elle était visible en Touraine. Ce phénomène est assez rare, la dernière éclipse de ce type date de juin 2021.

Pour l'observer, de nombreux Tourangeaux se sont pressés direction l'esplanade du Château d'Amboise. Ils ont pu l'admirer sous toutes les coutures, grâce aux lunettes filtrantes et au télescope mis à disposition par l'observatoire d'astronomie de Tauxigny. De quoi faire un vrai saut dans les étoiles.

L'éclipse partielle en Touraine au télescope. - Clarance ¨Piolet

Prochaine éclipse en 2026

"On voit apparaitre une petite ombre sur le haut du soleil à gauche. Cette lune passe devant le soleil, et nous fait de l'ombre. Elle est gonflée", plaisante Alain, qui montre aux visiteurs du château l'éclipse. Un spectacle qui passionne petits et grands. "Nous sommes de simples terriens minuscules, il ne faut pas l'oublier", réagit Colette, impressionnée par l'image dans le télescope.

Eloi lui est aussi très impressionné, "c'est la première fois que je vois ça, il y a un bout de soleil qui a disparu", constate le petit garçon passionné par l'espace. "Je trouve ça très intéressant, tout le système solaire, comment cela fonctionne", ajoute-t-il. La prochaine éclipse quasi totale en Touraine aura lieu en août 2026.

Effet rouge pour cette éclipse partielle. - Clarance Piolet

Vision d'une teinte différente dans l'un des télescopes de l'observatoire de Tauxigny. - Clarance Piolet