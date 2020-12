EN IMAGES - Une bûche de Noël pour les diabétiques confectionnée en Périgord

Les personnes diabétiques ne seront plus obligées de se priver d'une bonne bûche de Nöel en ces fêtes 2020. Les pâtissiers du Fournil de la Cité à Périgueux et du Fournil d'Antonne à Antonne-et-Trigonnant ont confectionné une bûche sans sucre. Son petit nom ? "Plaisir Glycémique". Le sucre est remplacé par un édulcorant bien meilleur pour la santé.

Sébastien Coulange nous présente cette bûche de Noël pour les diabétiques. Le sucre est remplacé par un édulcorant appelé maltitol. © Radio France - Flavien Groyer

Une bûche qui ressemble aux autre

Dans sa vitrine du Fournil de la Cité à Périgueux, cette bûche de Noël ressemble à toutes les autres : "A l'intérieur, nous avons un cocktail de fruit rouge, la crème bavaroise vanille est entourée d'un biscuit cuillère et le dessus est décoré de fruits frais et de fleurs naturelles" explique Sébastien Coulange, le responsable pâtisserie du Fournil de la Cité à Périgueux et un des créateurs.

Rien ne change et même pas le prix. Seule sa composition diffère : exit le sucre ! Il est remplacé par du maltitol.

Le maltitol, un édulcorant beaucoup moins calorique

Le maltitol est un édulcorant extrait de l'amidon de blé ou de maïs. Ce maltitol a donc été privilégié pour la confection du biscuit cuillère et de la bavaroise mais les consommateurs ne verront quasiment pas la différence : "De la même façon, ça aura le "goût" du sucre mais sans ses effets. Pas d'effet sur l'organisme et 0 calorie" assure le pâtissier en chef. Il poursuit : "D'habitude, on met du sucre semoule ou du sucre glace, des sucres raffinés donc c'est cela qui est mauvais". Le pouvoir sucrant du maltitol est le même que le sucre que l'on connait tous mais il est beaucoup moins calorique.

Pour les pâtissiers rien ne change vraiment dans la confection du gâteau. Il leur a fallu un mois seulement pour s'assurer des bonnes proportions et perfectionner la recette. Cette idée est venue tout droit de la vie personnelle de ces professionnels : "On a autour de nous des personnes diabétiques et ils nous font toujours la réflexion qu'ils n'ont pas de pâtisserie pour eux et du coup on a réfléchi car les fêtes c'est pour tout le monde ! Faut que tout le monde en profite !"

Cette bûche est aussi très recommandée pour les intolérants au gluten puisque le biscuit cuillère est élaboré à base de farine de sarrasin.

Comment la commander ?

Pour commander cette bûche révolutionnaire disponible en 4, 6, 8 ou 10 parts, il suffit d'appeler le 05.53.53.41.03 ou de vous rendre sur la boutique en ligne : www.aufournil.fr en précisant le jour de retrait de la commande. Il faudra débourser entre 18 et 43 euros selon la taille de la bûche.

Les pâtissiers du Fournil réfléchisse déjà à une pâtisserie au chocolat au maltitol, toujours pour que les personnes diabétiques puissent se régaler !