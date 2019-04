En images. Une centaine de motards nancéiens mobilisés dans la lutte contre le cancer

Nancy, France

Neuf heures, tout pile, à Essey-lès-Nancy : plus de 120 motards s'apprêtent à sillonner les routes de la métropole ce dimanche 28 avril, dans le cadre de l'opération d'"Une rose, un espoir". Un événement organisé pendant tout le week-end dans une vingtaine de départements français, dont la Meurthe-et-Moselle. Les participants distribuent des roses, en échange d'un don de deux euros minimum. L'argent récolté est ensuite reversé à la Ligue contre le cancer.

On est les petites mains de la Ligue contre le cancer !" Dominique Goncalves

"Tout l'argent récolté par l'association Chardon 54 reste en Meurthe-et-Moselle. Et cette année, c'est pour financer sept chambres de plomb au service cancérologie de l'hôpital de Brabois", détaille le président Dominique Goncalves. L'an dernier, rien que dans le Grand Nancy, plus de 24 500 euros ont été collectés. "Cette année, on espère faire aussi bien, voire mieux !"

Première étape : les motards se répartissent par équipe. Chaque groupe parcourt une quarantaine de communes autour de la métropole nancéienne. © Radio France - Marie Roussel

De plus en plus de participants

Un objectif tout à fait réalisable, puisque le nombre de participants augmente, à chaque édition. Les Chardons 54 ont compté 76 motards en 2018 à 126 cette année. "Soit cette cause les touche, parce qu'ils ont eu quelqu'un de leur famille atteint d'un cancer, soit ils suivent les proches... Et après cela forme une grande famille. Rien que pour la Lorraine, ce week-end, on doit être autour de 10 000 motards mobilisés", estime Dominique Goncalves.

Serge, qui fait du porte-à-porte pour la deuxième année dans le cadre d' "Une rose, un espoir", se dit "sensible à la lutte contre le cancer". Il espère aussi que cette opération redore le blason des motards,"qui n'ont pas forcément une bonne image". Pourtant, au fil de la matinée, les bac de fleurs se vident, peu à peu. L'an dernier, plus de 9 000 roses avaient été distribuées dans le Grand Nancy. Et à la fin, il n'en restait plus aucune !