EN IMAGES : Une écharpe de 3.3 kilomètres de long déployée sur le pont de Saint-Nazaire

Ce dimanche matin le pont de Saint-Nazaire est fermé à la circulation pour la bonne cause. Une équipe de plus de 2.000 bénévoles va déployer une écharpe de 3.356 mètres de long pour le Téléthon, soit toute la longueur de l'édifice qui permet de traverser la Loire.

Suivez en direct la mise en place de l'écharpe

Il y a 23 groupes de bénévoles présents dans le froid mais avec le soleil. Du côté Nord il y a 10 groupes, et 13 du côté Sud. Chacun d'entre eux a une bobine de 150 mètres de long qu'ils vont ensuite tricoter ensemble pour former la grande écharpe finale. Une initiative de l'association Agir avec les résidentiels, et ceux sont les seniors qui tricoteront les derniers bouts d'écharpe au milieu du pont.

Gilles, Fabien et Francine sont prêts, avec leur écharpe autour du cou. © Radio France - François Ventéjou

Plus de 2.000 bénévoles étaient présents pour l'installation de cette gigantesque écharpe. © Radio France - François Ventéjou