EN IMAGES : une exposition Lego à Chantepie

Une exposition qui plaira autant aux petits qu'aux plus grands : l'expo Lego® à Chantepie en Ille-et-Vilaine. Il y a deux ans, la première édition avait attiré plus de 10 000 personnes. L'organisation espère voir plus de monde cette année. Petit tour d'horizon des stands en images

Tout ce week-end, une exposition de Lego est organisée par BrickOuest à Chantepie, en Ille-et-Vilaine. Cette association qui réunie des amoureux de Lego® avait déjà proposé une édition en 2015 et elle avait plutôt bien marché. Au total, plus de 10 000 personnes étaient venues découvrir ces univers de jeu. Cette année, l'association espère bien dépasser ce chiffre. "On a deux salles pour cette édition, détaille Alexandre Lens, le président de BrickOuest. Deux gymnases, ce qui nous permet d'avoir 3 000 mètres carrés de surface pour les Lego®, c'est ce qui nous fallait", sourit-il.

La fée Clochette, Star Wars et Tintin en briques

Tintin, le capitaine Haddock, Milou, la fée Clochette, et plein d'autres dessins animés sont représentés en Lego © Radio France - Alexandre Frémont

Ils sont 70 exposants à proposer différentes choses aux visiteurs, que ce soit sur Star Wars, Game of Thrones, les Simpsons, les Disney... Il y a de tout, et pour tout le monde! "C'est ça qui est incroyable avec le Lego®, c'est que c'est fédérateur. Tout le monde a déjà joué à ce jeu en étant petit ou avec ses enfants et ses petits-enfants" argumente Alexandre Lens.

Ce sont donc les petits et les grands qui se bousculent pour trouver les meilleurs Lego © Radio France - Alexandre Frémont

Un stand entièrement dédié à la série Game of Thrones

Parmi les exposants, on trouve Jean-Sébastien, un vrai fan. Autant de Lego® que de Game of Thrones, la série événement, puisqu'il a recréé tous les châteaux qui apparaissent dans le générique de la série. "J'ai aussi reproduit plusieurs scénettes de GOT, des scènes clés de différentes saisons", dit-il fièrement. Et il y a de quoi être fier puisque l'artiste a représenté pas moins de trente scènes, avec des pièces extraites de différents univers. "Puisque la série n'est pas encore déclinée en Lego®, j'ai du prendre des personnages de Star Wars, de Batman, de Superman, et les mettre en scène dans un décor le plus fidèle possible de la série", complète Jean-Sébastien. Un travail de titan confit-il.

C'est ça qui est incroyable avec le Lego®, c'est que c'est fédérateur. Tout le monde a déjà joué à ce jeu en étant petit ou avec ses enfants et ses petits-enfants" Alexandre Lens le président de BrickOuest

Attention aux spoils quand vous serez sur le stand de Jean-Sébastien qui compile des scènes de Game of Thrones © Radio France - Alexandre Frémont

Ecoutez Jean-Sébastien qui nous parle de sa passion pour le Lego® mais aussi de Game of Thrones Copier

Dans la deuxième salle, on trouve surtout des constructions. Comme le Taj Mahal et des grues.

Le Taj Mahal reproduit fidèlement en petites briques © Radio France - Alexandre Frémont

Il y a aussi des montages impressionnants comme cette grue à moteur que vous trouverez dans la deuxième salle © Radio France - Alexandre Frémont

Si vous n'aviez pas encore d'idées pour Noël, avec cette exposition, vous avez peut-être quelques pistes pour vos enfants ou vos petits-enfants.