EN IMAGES - Une "fête des fiertés" à Saint-Étienne pour rendre visible la communauté LGBTI+

"On veut montrer qu'on est là !". Pinceau à la main, Lucille, membre de l'association Triangle Rose, dessine un cœur arc-en-ciel sur le bras d'une des participantes de la "fête des fiertés". Une journée festive organisée par plusieurs associations LGBTI+ de Saint-Étienne à l'amicale laïque de la Chaléassière. C'est le deuxième événement du genre après une marche des fiertés en 2019, qui n'a malheureusement pas pu être reconduite en 2020 à cause du Covid-19.

Tommy Cattaneo. © Radio France

Un événement plus gros l'an prochain

Pas de marche des fiertés non plus cette année, tout simplement parce que c'était trop compliqué à organiser à cause des incertitudes liées au contexte sanitaire reconnaît l'association Triangle Rose. "Il faut aussi savoir que le tissu associatif stéphanois actuel est composé d'associations qui sont jeunes et qui n'ont commencé à discuter entre elles qu'à la fin du confirment, donc ça prend du temps pour organiser des événements", explique son président Jérôme Masegosa. "Mais maintenant qu'on a fait celui-là, on pourra en faire un plus gros l'an prochain."

Tommy Cattaneo. © Radio France

Parler de transidentité et de genre dans les lycées et les entreprises

Les associations présentes avaient toutes leurs stands, y compris Transaide, association créée en juin 2020 et qui accompagne les personnes trans et leur entourage. "Il y a souvent de la transphobie à cause d'un manque d'information", confie Victoire Rabesco, vice-présidente de l'association. "Mais ce n'est pas parce que nous sommes entre guillemets des personnes différentes qu'on n'a pas des droits comme tout être humain." D'ailleurs, pour sensibiliser et informer sur ces questions de genre et de transidentité, l'association s'est proposée d'intervenir dans différentes entreprises et lycées de la Loire dès la rentrée.