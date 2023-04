EN IMAGES : une figure de la résistance en BD au château de Malbrouck

À l'entrée de la forteresse de Malbrouck, trône un immense portrait de Madeleine Riffaud, esquissé en bleu. L'exposition "Elle résiste, elles résistent" retrace le parcours de cette figure de la résistance. Son histoire avait déjà été racontée en bande dessinée par le dessinateur Dominique Bertail et le scénariste Jean-David Morvan "Madeleine résistante". La bande dessinée avait reçu, en 2022, le prix Goscinny du meilleur scénario.

Une héroïne de la résistance

Madeleine nait en 1924. La jeune femme grandit dans la Somme, "et donc en plein milieu d'un terrain miné, révèle Eloïse De la Maison, la co-commissaire de l'exposition. Son père a été mutilé lors de la Première guerre mondiale. Madeleine évolue dans une zone rouge entre les cimetières et les âmes perdues au combat."

Des dessins de Madeleine Riffaud sont accrochés dans la cour du château de Malbrouck. © Radio France - Emma Dehoey

Mais c'est un épisode en particulier en qui va résonner en elle : celui de la fin de l'exode de 1940. "La jeune fille rentre à Amiens. Elle se rend à la gare d'Amiens et fait face à une ville bombardée et occupée par les Allemands. Elle traverse un rang de soldats allemands, l'un d'eux lui assène un coup de pied aux fesses, lui envoyant de la poussière sous le nez, alors qu'elle venait simplement chercher un brancard à la Croix Rouge," raconte la commissaire de l'exposition. C'est précisément cette humiliation qui va la projeter dans la Résistance.

Un travail de mémoire

Ce même évènement marque Jean-David Morvan lorsqu'il regarde en 2015 le documentaire de Pierre Hurel intitulé Résistantes. "Je devais absolument rencontrer Madeleine avant qu'il ne soit trop tard pour raconter cette période de l'histoire qui me fascine. Je l'ai appelée, elle a refusé de me rencontrer, puis elle est revenue sur sa décision, alors je suis venu chez elle. Et le travail de récolte de mémoire a pu commencer !" Au total, il durera plus de quatre ans. Le premier tome de la bande dessinée Madeleine, Résistante est publié le 20 août 2021.

Un travail de mémoire qui s'appuie sur des preuves, tel que ce certificat individuel de rapatriement. © Radio France - Emma Dehoey

Se souvenir, ressasser, se remémorer pour raconter. Ce n'est pas une tâche aisée pour Madeleine, aujourd'hui âgée de 98 ans. Jean-David Morvan et Madeleine Riffaud travaillent de concert pour mener à bout ce travail de mémoire. "À chaque fois, de nouveaux éléments s'ajoutent, de nouveaux détails surgissent", explique le scénariste. "Pour mettre en forme le scénario, j'essaie de ne pas trop écrire. Je garde tout dans ma tête et je le ressors instinctivement en me focalisant sur les images que me transmet Madeleine. Dans mon cerveau, j'ai un petit endroit dédié à la mémoire de Madeleine", ajoute-t-il.

Dans une des salles de l'exposition intitulée "Fabrique" sur le making-off de l'album, on peut entendre un échange entre le scénariste et Madeleine, pris sur le vif. Le scénariste lui demande le nombre de soldats allemands lors d'une scène.

Sur une planche de la bande dessinée exposée au château, Madeleine Riffaud est saisie par des soldats allemands durant l'occupation. © Radio France - Emma Dehoey

Les planches de la bande dessinée s'égrènent au fil de l'exposition. Madeleine saisie par des SS. Madeleine le fusil à la main. Madeleine à vélo. "Le vélo, c'est aussi un symbole de la résistance", martèle la commissaire. "Madeleine est responsable du comité d'aide, c'est-à-dire qu'elle collectait des vélos prêtés par des résistants." Même s'ils ne participaient pas activement à la lutte armée, ces individus œuvraient dans l'organisation de la résistance.

Le rôle clé des femmes dans la résistance

"La résistance ne s'effectue pas seulement sur les barricades. Pour parvenir à libérer Paris, il a fallu des années à lutter contre la désinformation et la propagande du régime de Vichy. En tant qu'agents de liaison, les femmes jouaient un rôle clé. Si elles se faisaient arrêter, c'était la torture assurée." C'est ce qui est arrivé à Madeleine, qui s'est aussi appelée Reiner, Shin Tan pour protéger son identité. Pour avoir tué un officier allemand, elle est arrêtée, puis torturée par la Gestapo.

Des années plus tard, elle devient journaliste et reporter de guerre pour couvrir les guerres du Vietnam et d'Algérie, où elle sera victime d'un attentat de l'OAS.

Des extraits de ses articles sur la guerre du Vietnam sont retranscris. © Radio France - Emma Dehoey

Un combat perpétuel qui fait encore écho aujourd'hui. Lorsque la France est frappée par les attentats du Bataclan en 2015, des Parisiens l'appellent et lui demandent des conseils pour "résister" face à l'oppresseur.

La dernière salle de l'exposition est dédiée à la résistance de la population civile menée actuellement, en France, en Ukraine, en Algérie, et aussi en Afghanistan. Dans le château, le public peut écouter le témoignage poignant de deux jeunes femmes afghanes, issus du podcast "Inside Kaboul" de Caroline Gillet réalisé pour France Inter.

L’exposition prendra fin le 20 août. D’ici là, les jeunes de moins de 26 ans pourront accéder au site gratuitement.