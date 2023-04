EN IMAGES - Une marche blanche à Fabrègues en mémoire de Manon Muller, victime de féminicide à 22 ans

Les amies et la famille de Manon Muller lui ont rendu hommage lors d'une marche blanche à Fabrègues.

"Manon, pour toujours dans nos cœurs." C'est ce qui était inscrit sur les t-shirts des amies et membres de la famille de Manon Muller, lors de la marche blanche organisée en sa mémoire, ce dimanche après-midi. Plus de 300 personnes sont allées, en silence, de la mairie jusqu'au cimetière de Fabrègues où est enterrée la jeune femme, dans sa commune d'origine.

ⓘ Publicité

Manon Muller, 22 ans, victime de féminicide a été retrouvée morte le 24 janvier dernier. Tuée le 18 janvier d'une balle dans la tête par son petit-ami, âgé de 23 ans. Elle sortait avec lui depuis un an et ils habitaient ensemble à Digne-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Après une énième dispute, elle a voulu le quitter pour de bon. Il ne l'a pas supporté et l'a tuée, avant de se suicider. Elle aurait dû fêter ses 23 ans ce mercredi 12 avril.

Manon Muller est enterrée au cimetière de Fabrègues, d'où elle était originaire. © Radio France - Morgane Guiomard

Avec ce drame, les parents de Manon Muller, qui sont séparés, ont perdu leur fille unique. "Perdre un enfant dans de telles conditions, il n'y a pas pire. Tuée par son compagnon, loin de la maison. Je ne me doutais de rien. Le jour où ça s'est passé, j'étais avec mes copains et je rigolais. Ce n'est qu'après coup que je me suis rendu compte que pendant que moi je rigolais, ma fille, elle, était décédée" raconte son père, Yan, pompier à Fabrègues depuis une trentaine d'années. Plusieurs de ses collègues étaient là pour le soutenir.

Yan Muller, le père de Manon Muller. © Radio France - Morgane Guiomard

Dénoncer les féminicides

Une vingtaine d'amies de la jeune femme lui ont rendu hommage. "C'est plus que ma meilleure amie, c'est ma sœur" raconte, encore au présent, Manuela qui la connaissait depuis toute petite. Elle reste traumatisée de la manière dont est décédée son amie. "Une mort comme celle-là, ce n'est pas acceptable. C'est impossible de faire son deuil."

En tête de cortège lors de cette marche blanche, la famille de Manon Muller. © Radio France - Morgane Guiomard

Manuela se souvient "de sa bonne humeur, de son rire et surtout de sa joie de vivre." Et de "son très gros caractère qui nous a rendu service puisqu'elle défendait toutes ses copines" abonde Audrey, 27 ans. Elle porte un ballon rouge en forme de cœur, "la couleur préférée de Manon."

Celle qui considérait Manon comme sa petite sœur participe à la marche blanche pour lui rendre hommage, mais pas uniquement. C'est aussi pour toutes les autres victimes de féminicide. "C'est malheureux parce que ça n'arrive pas qu'à elle. Donc l'idée c'est aussi de dénoncer toutes les violences faites aux femmes." Une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, selon le collectif féministe Nous Toutes.

Plus de 300 personnes étaient présentes à cette marche blanche en mémoire de Manon Muller. © Radio France - Morgane Guiomard

Dans la foule, des habitants de la commune. Venus rendre hommage "à cette enfant du village." Tous la connaissaient et se souviendront de "sa joie de vivre." Le maire Jacques Martinier : "je l'ai vue grandir. Elle était joviale et attachante."

Après les discours des proches, un lâcher de ballons a eu lieu pour qu'ils s'envolent et rejoignent Manon Muller au ciel.

À la fin de la marche blanche, un lâcher de ballons a été effectué en mémoire de Manon Muller. © Radio France - Morgane Guiomard

loading