EN IMAGES : Une marche climatique entre Chaux et Frais pour apprendre les gestes écologiques du quotidien

Entre 7 et 17km à pied entre Chaux et Frais : malgré les températures très élevées de ce dimanche, plus de 350 personnes équipées de leurs bâtons de marche et de leur chapeau se sont lancées dans cette marche pour le climat organisée par l'association terrifortaine "Hé ! Changeons...pour notre planète !" . A mi-parcours, à Roppe, plusieurs stands d'associations militantes en faveur de la défense et de la préservation du climat étaient installés. "C'est ce qui est intéressant dans cette marche : on randonne dans la nature tout en apprenant par exemple, ce qu'est la reforestation ou comment trier nos déchets", explique Anaëlle. Cette mère de famille est venue avec ses deux enfants pour qu'ils "comprennent l'urgence climatique".

"La guerre des hydrocarbures", c'est le nom de cette pièce de théâtre présentée pour l'occasion. © Radio France - Emma Steven

Les plus de 350 participants à cette marche pour le climat sont venus de tout le département et même d'Alsace. © Radio France - Emma Steven

Ce bibliobus propose aux participants de mettre sur papier leurs préoccupations climatiques et ouvrir le débat. © Radio France - Emma Steven

Malgré les près de 30 degrés de ce dimanche, des centaines de familles se sont données rendez-vous pour cette marche climatique. © Radio France - Emma Steven

Ateliers de peinture, jeux et scènes de théâtre sur le thème de la préservation de la nature tout au long du parcours avec la Ligue de protection des oiseaux et des associations de promotion du vélo et des mobilités douces notamment. René et Gillou, deux copains cyclistes, en profitent pour s'essayer au grand bi, cet ancêtre de la bicyclette avec une très grande roue à l'avant. "C'est une chouette manière détournée de rappeler que les déplacements à vélo sont une bonne chose pour la planète, et pour la santé !", rappelle René qui a finalement réussi avec succès à parcourir quelques mètres sur ce vélo d'antan.

"Il ne faut pas se résigner"

Bonne humeur de rigueur, même si l'urgence climatique est dans toutes les discussions. "Quand on voit les températures records de cet été, on ne peut plus nier que quelque chose est en train de se passer et qu'on ne va pas pouvoir revenir en arrière", constate Lilian qui a tenu à venir en parler avec d'autres militants. C'est la deuxième fois que cette marche pour le climat est organisée dans le Territoire de Belfort. "Il y a plus de monde encore que l'année dernière, c'est le signe que de plus en plus de personnes se sentent concernées. C'est un sujet stressant, on considère que l'action et le collectif sont le meilleur traitement contre cette anxiété", sourit Amandine Berdelou, la présidente de l'association "Hé ! Changeons...pour notre planète" qui propose sur son site internet une liste de gestes quotidiens pour la planète.

