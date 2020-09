En images: une rentrée des classes masquée en Loire-Atlantique et en Vendée

Plusieurs milliers d'élèves ont fait leur rentrée ce mardi matin dans les écoles, collèges et lycées de Loire-Atlantique et de Vendée. D'ici la fin de la semaine, plus de 400 000 élèves auront vécu cette rentrée si particulière au temps du covid-19.